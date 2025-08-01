”Dialogen är en monolog.”

Det är förmodligen den röst som bäst och enklast sammanfattar hur många fastighetsägare ser på kundkontakten på den svenska fjärrvärmemarknaden. Rösten, som i detta fall är anonym, är en av de över 700 fastighetsägare som ställt sig bakom Fastighetsägarnas remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport om stärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden.

[ Annons ]

Det är relativt ovanligt att ett remissvar backas upp med underskrifter i denna omfattning. Men Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, menar att det är angeläget att betona kravet på en fungerande tvistelösning på fjärrvärmemarknaden. Erfarenheter från medlemsföretag visar att dialog och förhandlingar ofta saknar reellt innehåll och att prishöjningar genomförs utan möjlighet till påverkan.

Bland svaren från fastighetsägare dominerar missnöje med priset:

”Det är skenande priser samtidigt som hyreshöjningarna inte hänger med.”

[ Annons ]

”Vi är helt i deras händer när det gäller priser. Det fungerar som ett monopol.”

Men det handlar också om möjligheten att kunna kalkylera energipriset i budgeten:

”Kontinuitet och förutsägbarhet behövs.”

Mot den bakgrunden är Fastighetsägarna trots allt i grunden positiva till det åtgärdspaket som Energimarknadsinspektionen lagt fram. Myndigheten föreslår att dagens system med förhandling och medling via Fjärrvärmenämnden ersätts med en ny tvistelösningsfunktion utanför domstol, kompletterat med en transparensplattform och utökade informationskrav för fjärrvärmeföretagen. Tvistlösningen ska ge kunder möjlighet att få tvister prövade utanför domstol. Den ska då ersätta dagens förhandling och medling via Fjärrvärmenämnden – en instans som myndigheten dömt ut som tandlös.

När det presenterades i slutet av förra året menade Rikard Silverfur att det var ett viktigt och efterlängtat ställningstagande.

– Ökad insyn, transparens och tydligare informationskrav är bra. Men det är möjligheten till faktisk prövning av pris och villkor som verkligen gör skillnad jämfört med i dag. Därför är det helt avgörande att tvistelösningsfunktionen kopplas till en skälighetsprövning, sade han då.

Att skjuta frågan om skälighetsprövning på framtiden är problematiskt.

Nödvändigheten att kunna pröva om fjärrvärmepriset är skäligt framhålls även av Energimarknadsinspektionen. Men i det förslag som lagts fram uppmanar man regeringen att utreda den frågan vidare. I väntan på en sådan permanent lösning föreslår myndigheten att Fjärrvärmenämndens uppdrag förändras – ett upplägg som Fastighetsägarna betecknar som en övergångslösning och avstyrker i sitt remissvar.

– Att skjuta frågan om skälighetsprövning på framtiden är problematiskt. Behovet är redan väl dokumenterat och ytterligare utredning riskerar att förlänga en situation där kunder står utan reellt skydd, säger Rikard Silverfur.

Fastighetsägarna konstaterar dessutom att övergångslösningen kräver lagändring och alltså inte innebär en snabb lösning i praktiken.

– Om lagstiftning ändå krävs finns det ingen anledning att stärka en ordning som redan konstaterats vara otillräcklig. Fokus bör i stället ligga på att direkt införa en tvistelösningsfunktion med möjlighet att pröva prisets skälighet, säger Rikard Silverfur.

I remissvaret lyfter Fastighetsägarna även EU-dimensionen. Enligt energieffektiviseringsdirektivet skulle krav på effektiva och oberoende mekanismer för tvistlösning ha genomförts i nationell rätt senast den 11 oktober 2025. Sverige uppfyller i dag inte de kraven, menar organisationen, och ytterligare tidsutdräkt riskerar ett överträdelseförfarande.

Fastighetsägarna varnar för konsekvenserna av fortsatt passivitet. Några av svaren i namninsamlingen pekar på vad som annars kan ske:

”Priset har gått upp så mycket att vi planerar att stänga av fjärrvärmen och gå över till annat uppvärmningssystem.”

Rikard Silverfur igen:

– För varje år utan kundskydd riskerar förtroendet för fjärrvärmen att urholkas ytterligare. Det leder i förlängningen till att fler kunder söker sig bort från systemet, vilket drabbar både kvarvarande kunder och energisystemet i stort.

I remissvaret ifrågasätter Fastighetsägarna också Energimarknadsinspektionens slutsats att tredjepartstillträdet för restvärme fungerar väl. Av Sveriges totala tillgängliga restvärme på cirka 22 TWh nyttiggörs bara drygt 6,5 TWh i fjärrvärmesystemen — en outnyttjad potential på omkring 16 TWh.

– Det finns betydande mängder restvärme som inte nyttjas. Det visar att dagens incitament och regelverk inte fungerar som tänkt. Här behövs en tydligare styrning för att ta tillvara resurser som redan finns i systemet, säger Rikard Silverfur.