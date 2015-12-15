Vad ser du mest positivt på inför resten av 2025?

– Även om de senaste åren och första halvåret i år har präglats av stor osäkerhet, inte minst med den amerikanska administrationens olika tullutspel med allt vad det kan innebära för svensk ekonomi avseende tillväxt, räntenivåer, inflation och fastighetsvärden, så ser vi nu att osäkerheten minskar.

– Trots att vi haft en nedgång så har det inte varit en krasch och man vänjer sig vid osäkra tider. Dessutom kan det leda till stimulansåtgärder som till exempel ändrade amortingskrav.

Vi ser stora möjligheter att positionera oss för en framtida konjunkturuppgång

Vad är du mest orolig för?

– Att den amerikanska ekonomin går in i en stagflationsfas med låg tillväxt och hög inflation samtidigt som det kanske blir ytterligare tullutspel. Detta skulle påverka svensk exportindustri negativt, och i förlängningen kan detta leda till stora effekter på svensk fastighetsmarknad.

– Jag bedömer det inte som sannolikt, men det är viktigt att marknadens reaktioner inte går överstyr i en värld som är väldigt orolig. Särskilt stort ansvar har offentliga och stora aktörer som behöver agera rationellt och inte bidra till ökad turbulens.

Vad ser du mest fram emot i höst?

– Som långsiktig stabil fastighetsägare med starka finanser och där räntenivåerna är på väg ned ser vi stora möjligheter att positionera oss för en framtida konjunkturuppgång.

– Vi ser också fram emot att fortsätta vårt långsiktiga arbeta för ett Göteborg utan utsatta områden och med mer jämlika villkor.