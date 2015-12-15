Läser man Wihlborgs delårsrapport för andra kvartalet andas den inte särskilt mycket kris. Rekord, rekord, rekord är budskapet när hyresintäkter, driftsöverskott och förvaltningsresultat ökat till höga nivåer. Nettouthyrningen är positiv för 41:a kvartalet i rad.

Ulrika Hallengren tog över vd-stolen från Anders Jarl 2018 och har alltså lett bolaget genom pandemin, räntehöjningar, kostnadsexplosioner och den stora oron inom världsekonomin med Trumps tullpolitik.

– Vi har verkligen varit i en tid av stora omställningar och det drabbar alla, men det finns alltid saker att göra, säger hon sakligt. Vi är medvetna om olika scenarier som kan hända men vi försöker ägna vår kraft åt det som vi kan påverka.

Hon återkommer flera gånger under intervjun till att oro och kris även kan föda kreativitet och nya sätt att tänka på.

– Det kan låta märkligt att se något positivt med kris och oro, men jag ser hur handlingskraft växer fram i många delar av samhället och inte minst i Europa när vi nu står inför stora utmaningar, säger Ulrika Hallengren.

Hennes och Wihlborgs filosofi för att möta en föränderlig värld är att hela tiden anpassa sig efter de nya omständigheterna.

– Men inte med stora Alexanderhugg utan lite varje dag, så man inte får en ryckighet i verksamheten. Du måste även hålla huvudet kallt och inte ryckas med i ryktesspridningar. Under pandemin var den vanligaste rubriken i branschmedia kontorsdöden och att ingen i framtiden skulle efterfråga kontor – det vi lever på, säger hon med viss syrlighet.

Även om siffrorna ser bra ut och Wihlborgs har starka finanser så har även de drabbats av ökade vakanser, i dagsläget är siffran cirka tio procent som står tomt.

– Är det något som är en genomgående och tydlig trend är det vikten av att sitta på rätt läge och erbjuda hög kvalitet. Genomgående frågar kunderna efter bättre läge.

I början av året, mitt i osäkerheten kring vart USA:s tullpolitik skulle ta vägen, gjorde Wihlborgs en av sina större affärer. Man förvärvade sju fastighetsbolag med åtta fastigheter för 2,4 miljarder kronor.

– Tillväxt är vår grunddrivkraft och här hittade vi det som är rätt för oss. Vi kunde med denna portfölj lägga till intressanta objekt i våra kärnområden och utvecklingsbar mark. Och när vändningen i konjunkturen kommer har vi momentum och kraft, säger Ulrika Hallengren.

Och när kommer den vändningen?

– Det kan man aldrig veta, man ska vara försiktig med den typen av spekulationer. Men det finns en hel del saker som är positiva och jag är försiktig optimistisk inför den närmaste tiden.

Vilka är signalerna du bygger den optimismen på?

– Det finns tillgång till kapital, det finns jobb som folk går till och flera indikationer på att konsumtionen börjar ticka igång lite mer. I Malmö ser vi en bra arbetsmarknadsutveckling även om arbetslösheten fortfarande är hög.

Det låter som att ni kan presentera nya rekord i kommande rapporter, räknar ni med att kunna öka hyresintäkterna?

– Jo, för bra produkter finns en betalningsvilja. Sedan ska man veta att på vår marknad råder en hög korrelation mellan byggnadskostnadsutveckling och hyresutveckling och indexeringarna som varit har inte fullt ut täckt upp för ökade byggkostnader än. Under en tid var hyresutvecklingen i Stockholm väldigt kraftig och bolag rapporterade stora höjningar i omförhandlingshyror, så har det inte sett ut på vår marknad.