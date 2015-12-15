I fastighetsbranschen används Konsumentprisindex (KPI) ofta vid indextillägg i lokalhyresavtal. Det är inte ofta basåret för KPI) ändras. Basår 1949 användes fram till 1979, och idag används basår 1980. Men från och med 2026 kommer i stället basår 2020 användas.

Det innebär dock ingen större dramatik, utan är främst en administrativ åtgärd. Det beror bland annat på att man över åren skapat delindex, till exempel med undantag för energipriser, och därför fått indexserier som startar vid olika tidpunkter. Genom att byta basår blir det lättare att tolka siffrorna och jämföra prisutvecklingen, eftersom äldre basår med tiden kan ge tal som blir svåröverskådliga. Nya KPI kommer även anges med två decimaler i stället för en decimal.

Befintliga lokalhyresavtal kommer på kort sikt inte att påverkas av ändringen. SCB kommer publicera KPI med basår 1980 till och med år 2030. Det innebär med andra ord att det under en tid kommer finnas avtal baserade på två olika basår för KPI.

– Men enligt vad vi kan bedöma kommer det inte att påverka det faktiska utfallet i någon större mening, säger Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna.

Men i och med att ”det gamla” basåret bara kommer att publiceras av SBC fram till 2030 finns det ett och annat att tänka på. Eftersom lokalhyresavtal många gånger löper under lång tid är det dock viktigt att i samband med omförhandling eller nyteckning av avtal att använda KPI med basår 2020.

Dock har SCB ännu inte publicerat det nya indexet. Avtal som ska omförhandlas under hösten 2025 får därför hänvisa till det gällande basåret för KPI, 1980.

– Eftersom avtal ofta är långa är det bra att komma överens med hyresgästen om att avtalet ska justeras när det nya indexet är publicerat. Annars får man ta det när avtalet löper ut, men det kan då bli tillämpningsproblematik efter 2030, om man har ett avtal som sträcker sig längre än så, som behöver hanteras, säger Johan Kleveland.

Fastighetsägarna kommer under hösten att uppdatera indexklausulerna i Fastighetsägarna Dokument. Eftersom indexklausulerna är samförhandlade med Svensk Handel, Sveriges Allmännytta och Visita sker uppdateringen först efter en överenskommelse med organisationerna.