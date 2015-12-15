Vad ser du mest positivt på inför resten av 2025?

– Trots lågkonjunkturen ser vi faktiskt tecken på återhämtning, om än långsamma och försiktiga. Det lägre ränteläget är en viktig drivkraft, och huvudstadsregionens byggföretag rapporterar att byggstarterna är på väg att öka igen.

– Vi ser också att fler är på väg tillbaka till kontoret och distansarbetet minskar, vilket gläder mig lite extra, eftersom den fysiska närvaron är avgörande för innovation, effektivitet och kreativitet. Den här utvecklingen tror och hoppas jag att vi bara sett början på.

Känslan när jag träffar våra medlemmar är att många står redo att trycka på startknappen för nya satsningar

Vad är du mest orolig för?

– Bostadsbristen, och kanske framför allt den närmast obefintliga politiska handlingskraften. Trots låg byggtakt, krångliga planprocesser och ett fortsatt trögt regelverk står politiken still. Regering efter regering har låtit bostadsfrågan halka ned på prioriteringslistan, vilket tyvärr gjort bostadsfrågan till ett stort tillväxthot.

Vad ser du mest fram emot i höst?

– Jag tycker man märker optimism i luften. Känslan när jag träffar våra medlemmar är att många står redo att trycka på startknappen för nya satsningar. Det beror så klart på konjunkturen, men också om Stockholms egen kraft och attraktivitet.

– Det händer otroligt mycket spännande i Stockholm, och jag ser fram emot att vi ska bli bättre på att berätta om det.