Hyresgästföreningen har tidigare låtit Indikator Opinion göra enkätundersökningar över opinionsläget och framför allt för att få en bild hur partisympatierna skiljer sig beroende av bostadsform.

När mätningen gjordes inför valet 2022 var det 59 procent av de svarande hyresgästerna som svarade att de skulle rösta på något av partierna i det rödgröna blocket, i mätningen gjord nu i vår är den siffran 61 procent.

Att hyresgästkollektivet är mer benägna att rösta vänster än de med egna hem är väl känt, men det som sticker ut lite i mätningen är att Vänsterpartiet denna gång inte har lika stort stöd som innan valet 2022. Då svarade 20 procent att de sympatiserar med V, i årets mätning är siffran 12 procent.

Nu bör det påpekas att V i förra valet fick 6,75 procent av rösterna, men i Hyresgästföreningens enkät som gjordes även den några månader innan valet var det totalt 11 procent som svarade att de kan rösta på V. I årets enkät får V 8 procent av sympatierna, vilket är i linje med Verians mätning från april i år. Nu bör man ta opinionsmätningar med en nypa salt, det visar inte minst mätningen från Demoskop i mars där Liberalerna fick 4,5 procent. En uppgång som andra mätningar inte kunnat visa.

Är det substans i enkäten från Hyresgästföreningen är det förstås ett bakslag för vänsterledaren Nooshi Dadgostar som mer än någon annan partiledare gjort sig till talesperson för hyresgästers rättigheter och även inför valet krävt frysta hyror. Något som även fått kritik av Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningens enkät visar att hyresgäster är en mer rörlig väljargrupp än bostadsägare och kan i högre grad tänka sig flera partier. Men inget parti lyckas ta ett tydligt grepp om bostadsfrågan:

• Inget parti når över 11 procent i förtroende för bostadspolitiken

• 63 procent vet inte vilket parti som har bäst bostadspolitik

Bevisligen finns en stor grupp väljare i rörelse – utan att något parti riktigt lyckas fånga upp dem.