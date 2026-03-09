En av Vänsterpartiets absolut viktigaste prioriteringar. Det sa Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ida Gabrielsson Gabrielsson när hon tillsammans med partiledaren Nooshi Dadgostar presenterade krav på en stopplag för att frysa hyrorna på dagens nivå. Enligt partiföreträdarna alltså ett villkor för att partiet ska släppa fram ett annat regeringsalternativ efter valet.

”Högern kommer alltid stå på fastighetsägarnas sida. Vänsterpartiet kommer alltid stå på hyresgästens sida. Det är valet mellan dessa två alternativ höstens riksdagsval bland annat handlar om”, skriver Vänsterpartiet.

På pressträffen menade V att möjligheten att överlåta till en skiljeman att avgöra hyran har missbrukats av fastighetsägarna.

– Påståendet att privata fastighetsägare skulle ha utnyttjat förhandlingssystemet för att ta ut oskäligt höga hyror är rent trams. Den möjligheten finns inte. Hyrorna sätts genom förhandling mellan parterna. Att påstå något annat är helt missvisande och undergräver förtroendet för den svenska hyresmodellen, säger Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige.

I ett gemensamt pressmeddelande med Sveriges Allmännytta menar man från de bägge organisationernas håll att Vänsterpartiets utspel är orimligt.

– Att lagstifta om frysta hyror är ett mycket långtgående ingrepp i ett system som bygger på partsförhandlingar. Politiken ska inte gå in och sätta hyror i Sverige och tvinga hyresvärdar att agera krockkuddar för den allmänna kostnadsutvecklingen, säger Cathrine Holgersson, vd för Sveriges Allmännytta.

De bägge organisationerna trycker på att dagens system bygger på förhandlingar mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen. Därför menar man att Vänsterpartiets förslag undergräver nuvarande modell.

I stället hänvisar Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta till hur hyresmarknadens parter – Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta –sedan 2022 har en gemensam överenskommelse om hur hyresförhandlingarna ska gå till.

– Vänsterpartiet har uppenbarligen inte koll på hur hyresmarknaden fungerar. Hyresmarknadens parter samverkar redan kring hur hyresförhandlingarna ska gå till, säger Cathrine Holgersson.

Där får de även visst medhåll från Hyresgästföreningens Marie Linder. Hon påtalar att hon visserligen en problembild där hyreshushållen har haft det väldigt tufft de senaste åren när hyror, matpriser och energikostnader har ökat samtidigt. Och betonar liksom V att bostadsbidraget måste reformeras. Hon håller också med V om att den oberoende tvistelösningen överutnyttjats. Men att lagreglera hyran är inte rätt väg att gå menar hon.

– Det här förslaget riskerar att göra hyrorna till en politisk jojo. Ska vi ha hyresstopp när ena sidan styr och marknadshyror när den andra gör det? Vi kan inte ha ett system där hyrorna ändras varje gång makten skiftar i politiken. Vårt förhandlingssystem finns just för att ge stabila och förutsägbara hyror över tid, säger Marie Linder, och fortsätter:

– I grund och botten handlar partsmodellen om att hyresgäster ska kunna påverka sin hyra. När politiken kliver in i vår hyresförhandling tar man också bort hyresgästernas möjlighet att påverka hyran, i stället bestäms den av politiken. Det går emot det som är idén med den svenska modellen.

Sedan 1957 har Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen haft etablerade former för att lösa tvister i hyresförhandlingarna. För privata fastighetsägare finns sedan några år tillbaka en motsvarande möjlighet genom skiljemannaförfarande.

– Det är viktigt att det finns en möjlighet att hänskjuta frågor vidare när parterna lokalt inte kommer överens. Det är en del av ett fungerande förhandlingssystem, säger Cathrine Holgersson.

– Tvistelösning är ett viktigt verktyg när parterna inte kan komma överens och det finns risk för länga och utdragna förhandlingar och retroaktiva hyreshöjningar för hyresgäster, säger Anders Holmestig.

Organisationerna menar att en hyresfrysning skulle få direkta konsekvenser för förvaltningen av landets hyresrätter.

– Kostnaderna för att förvalta bostäder fortsätter att öka. Om hyrorna fryses minskar möjligheten att sköta fastigheterna och genomföra nödvändiga renoveringar, säger Cathrine Holgersson.

Man pekar på hur politiskt styrda hyror riskerar att slå mot investeringar i både nya och befintliga hyresrätter.

– Vänsterpartiets förslag är ogenomtänkt. När politiken vill gå in och styra hyror riskerar det att göra en redan pressad hyresmarknad ännu sämre fungerande. Politiskt styrda hyror leder till att investerarna drar sig undan när riskerna blir för stora, och att färre vågar satsa på både nya och befintliga hyresrätter. Följden blir färre och sämre underhållna hyresrätter. Det kan knappast vara Vänsterpartiets mål, säger Anders Holmestig.

Organisationerna betonar att hyresvärdarna inte kan bära kostnadsökningar i samhället som de själva inte rår över. I stället menar Cathrine Holgersson och Anders Holmestig att om politiken har som ambition att hjälpa de hyresgäster som har svårt att klara hyran, så är en höjning av bostadsbidraget (vilket även V kräver) en bättre väg att gå.

Fastighetstidningen har sökt Vänsterpartiet för ytterligare frågor, och även frågor hur Socialdemokraterna kommer att ställa sig till kravet.