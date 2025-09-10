Hyresnivåerna 2026 tycks precis som förra året bli en fråga för skiljemän. Fastighetsägarna Stockholm, som företräder fastighetsägare med cirka 70 000 lägenheter i Stockholm och på Gotland, har begärt att skiljeman tillsätts.

Exakt samma förfarande som under 2024 då inte bara Stockholm utan även andra regioner valde att låta skiljemän avgöra nivån på den nya hyran.

Hyresförhandlingarna för 2026 års hyresjustering inleddes i början av juni och har pågått i tre månader utan att parterna hittat en lösning.

[ Annons ]

– Vår förhoppning har hela tiden varit att vi ska kunna komma överens med Hyresgästföreningen om hur mycket hyrorna ska justeras under nästa år. Tyvärr har det komplicerats av att Hyresgästföreningen krävt att hyrorna ska sänkas kraftigt i stockholmsregionen, säger Nathalie Bard, förhandlingschef hos Fastighetsägarna Stockholm.

Utspelet kom den 15 augusti efter att Fastighetsägarna begärt upp till 8,2 procents höjning, något Hyresgästföreningen kallar oansvarigt i en pågående levnadskostnadskris.

– Vi är förbryllade över argumentationen bakom sänkningskravet. Hyresgästföreningen lämnar den svenska generella modellen och kräver att samtliga hyror ska sänkas för att enskilda hushåll har det ekonomiskt tufft. Det går på tvärs med bruksvärdessystemet som utgår från hur en bostadskonsument i allmänhet värderar sig boende, säger Nathalie Brard.

Hon påpekar dock att ansökan om skiljeman inte innebär att förhandlingarna har avslutats. Hon hoppas, trots det stora gapet som nu råder, att parterna ska kunna nå en överenskommelse i enlighet med Trepartsmodellen i god tid innan årsskiftet.

– Vi håller dörren öppen om Hyresgästföreningen ändrar sig och vill komma med förslag på lösningar i enlighet med den modell vi kommit överens om i Treparten. Det är dock centralt att skiljemannaprocessen får löpa på parallellt. Det är den enda garantin vi har för att i möjligaste mån undvika retroaktiva justeringar av hyrorna.

Hos Hyresgästföreningen i Stockholm är man starkt kritiska till Fastighetsägarnas agerande.

– Med de allra flesta hyresvärdar kan vi förhandla och komma överens, men Fastighetsägarna har ännu en gång visat att de hellre går till skiljeman än förhandlar. De tappar förtroende som förhandlingsorganisation när de systematiskt rundar hyresgästerna och systemet med demokratiskt förhandlade hyror mellan parterna, säger Veronica Eriksson, gruppchef förhandlingsenheten, Hyresgästföreningen region Stockholm i en kommentar.