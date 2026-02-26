Från att tidigare ha använt egensatta hyror är Titania nu ett av de bolag som i stället valt att förhandla hyror med den nya Föreningen för Sveriges Hyresgäster, FSH, där Företagsbostadsbolagens Niclas Blåklinth är ordförande. På föreningens hemsida framgår att medlemskap i FSH är frivilligt och kan avslutas när som helst. Men i ett kontrakt som avbildats i Hem och Hyra framkommer det att upplåtelsen är villkorad med medlemskap.

Men hittills har Hyresgästföreningen, valt att agera enbart på hyresnivåer, och inte själva förhandlingsordningen med FSH.

– I den här processen företräder vi medlemmar i åtta lägenheter för att få själva hyresnivån prövad. Vi vet att hyresgäster tvångsansluts till FSH via sina hyresavier, till en förening som alltså grundats av fastighetsägare. För oss är det helt uppenbart ett minst sagt tvivelaktigt upplägg, men det finns ännu inte någon juridisk process i gång kring det. Vi driver dessa åtta ärenden för att få de helt orimligt höga hyrorna sänkta, säger Veronica Eriksson, gruppchef på förhandlingsenheten, i en skriftlig kommentar.

Det handlar om lägenheter i Täby, Vallentuna och Rågsved där Hyresgästföreningen yrkar, som ombud för hyresgästerna, på att hyran sänks med cirka 50 procent.

– Vi ser hyresnivåer som ligger långt över vad som är rimligt. Det handlar om vanliga hushåll som tvingas betala hyror som inte står i proportion till bruksvärdet. Än så länge berör underlaget åtta lägenheter, men jag utesluter inte att det blir fler framöver, säger Adam Hillawi, försteförhandlare på Hyresgästföreningen i region Stockholm.

Hyresgästföreningen pekar på att det är hyresnivåer som kraftigt avviker från jämförbara lägenheter på samma orter.

Titanias vd Einar Jansson håller alls inte med.

– I exempelvis Rågsved handlar det om en nyproducerad premiumprodukt med stora fönster, balkong eller uteplats i varje lägenhet, högt i tak, påkostade materialval med stenskivor i kök och så vidare. Som jämförelse är ligger förhandlade presumtionshyror med Hyresgästföreningen för Nacka Grace i Nacka högre. Detta är en kollektivt förhandlad hyra med en hyresgästförening, bara inte den förening som har namnet Hyresgästföreningen.

Räknar du med att hyresnämnden går på er linje?

– Med tanke på att hyresnämnden är en väldigt märklig entitet där Hyresgästföreningen själva utser en av nämndemännen så är det väl osäkert, säger Einar Jansson.

Han anser att Titania vinner om juridiken får styra.

– Men om det går politik i det hela, ja då kan det ju gå åt ett annat håll.

I sådana fall säger Einar Jansson att man kommer att överklaga, hela vägen till Europadomstolen om så krävs.

Han menar att det hela riskerar att utvecklas till en meningslös rundgång om Hyresgästföreningen fortsätter att överpröva bolagets hyror. Han resonerar då att om prövningen visar sig utfalla negativt för Titanias del så är man i ett första skede tvingad att anpassa sig. Men att när hyrorna åter omförhandlas 2027 så är det förhandlingsordningen med FSH som gäller. Då hamnar hyresnivåerna åter på samma nivå som överenskommits med FSH för resterande lägenheter i huset.

En annan möjlighet för de boende kunde vara att en majoritet kräver en förhandlingsordning med HGF, i stället för FSH.

– Titania har ingen skyldighet att teckna en förhandlingsordning med oss, men skulle en majoritet vilja det kan vi kräva det genom Hyresnämnden, konstaterar Veronica Eriksson.

Einar Jansson är tveksam till om det faktiskt är möjligt att upphäva ett redan ingånget avtal om gällande förhandlingsordning. Om så skulle ske påpekar han att Titania fortsatt skulle hävda att den redan förhandlade hyran gäller, men det troliga resultatet att det blir en strandad förhandling med HGF.