Bakom Sweden Green Building Awards står Sweden Green Building Council (SGBC), som lyfter projekt och personer som driver utvecklingen framåt.

– Årets vinnare visar en imponerande innovationskraft och sätter svensk samhällsbyggnad på världskartan. Projekten bryter ny mark inom allt från cirkularitet till energilösningar, säger Lotta Werner Flyborg, vd på SGBC.

I år gick utmärkelsen Årets Miljöbyggnad till Skellefteå kommun för Campus ACE, ett projekt som redan används som testmiljö för framtidens klimatsmarta byggande. Projektet byggs i samverkan mellan Skellefteå kommun och Peab.

– Jag hoppas att det här ska inspirera andra och att det ska motivera till ytterligare förändringar så att vi går mot en mer cirkulär och resurseffektiv byggbransch, säger Sofia Viklund, Kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare på Peab.

I Stockholm kammade Electrolux Group hem två priser för sin kontors- och bostadsutbyggnad på Kungsholmen: Årets BREEAM-byggnad och Årets NollCO2-projekt. Göteborgs hamnomvandling, Skandiaporten, utsågs till vinnare av Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur.

– Vi har vågat ifrågasätta gamla invanda arbetsmetoder, under arbetets gång tänkt nytt och hela tiden haft fokus på att få ner koldioxidutsläppen. Denna kunskap kan vi framöver använda för att sätta ännu hårdare krav på våra upphandlingar framöver, säger Jan Andersson, projektledare för Skandiaporten på Göteborgs Hamn AB.

Den nya kategorin Årets medlem delades ut till Atrium Ljungberg, vars helhetssyn och förmåga att utmana branschens normer lyfts fram som en inspirationskälla för sektorn.

Personpriset Årets person inom hållbart samhällsbyggande gick till Anders Enebjörk, hållbarhetsspecialist på NCC. I en intervju med Fastighetstidningen får han resonera kring utmaningar som branschen står inför.