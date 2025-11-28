Det finns inte längre samma marginaler för hållbarhetsåtgärder inom byggbranschen. Det konstaterar Anders Enebjörk, hållbarhetsspecialist på NCC, som just utsetts till Årets Person inom hållbart samhällsbyggande av Sweden Green Building Council.

– För tio år sedan hade vi större utrymme att lägga extra pengar på hållbarhetsåtgärder. De marginalerna finns inte idag. Vi står inför stora utmaningar, och vi bygger mycket mindre än tidigare. För att göra verklig skillnad måste vi sprida kunskap om att det faktiskt går att jobba hållbart på ett kostnadseffektivt sätt, säger Anders Enebjörk.

Trots dessa utmaningar menar han att hållbarhetsåtgärder och klimatansvar inte nödvändigtvis behöver kosta mer, och att fler aktörer hade agerat om de visste om detta. På NCC har de exempelvis visat att det går att bygga hus med halverad klimatpåverkan utan att öka kostnaden.

Det handlar enligt Anders Enebjörk om att skapa trygghet i att veta att det går att genomföra hållbarhetsarbete, och att det inte måste kosta skjortan.

Det handlar inte bara om att ta vara på våra resurser och hantera avfall

Klimatpåverkan är en annan viktig fråga som han anser avgörande i hållbarhetsarbetet. Genom konkreta insatser som utvecklingen av NCC:s klimatguide, har han arbetat för att minska klimatpåverkan i flera olika byggprojekt.

– Det handlar inte bara om att ta vara på våra resurser och hantera avfall. Klimatfrågan driver mycket av de processerna och är ett centralt fokus. Vi ser att det finns ett egenvärde i att bevara ändliga resurser, särskilt när det påverkar den biologiska mångfalden, säger han.

Trots en pågående politisk debatt om att skippa Sveriges klimatmål, är Anders Enebjörk optimistisk. Han menar att bygg- och anläggningsbranschen inte har backat från sina mål att halvera klimatpåverkan till 2030.

För att möjliggöra omställningen till ett mer hållbart samhälle, lyfter han fram politikens roll. För att stötta upp och möjliggöra omställningen till ett mer hållbart samhälle, pekar han på att politiken måste vara tydlig i sina ambitioner och inte ge efter för kortsiktiga beslut.

– I Danmark har man nyligen infört gränsvärden för klimatpåverkan vid byggnationer. Detta är ett exempel på aktiv styrning som Sverige skulle kunna inspireras av för att ta ett mer proaktivt grepp om hållbarhetsfrågorna, säger Anders Enebjörk.

Enligt honom finns en enighet inom byggbranschen om att klimatmålen är viktiga och att de kan uppnås, men att det krävs politiska åtgärder och gemensamt arbete från alla aktörer för att verkligen göra framsteg.

– Det är avgörande att vi, våra beställare och andra aktörer i branschen, vågar ställa krav och verkligen jobbar med hållbarhetsfrågorna. För att nå en hållbar framtid måste politiken ge stöd, och alla aktörer bidra till omställningen, säger Anders Enebjörk.