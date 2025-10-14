Sedan i våras är Lennart Andersson avdelningschef på Boverket, där han har det övergripande ansvaret för frågor om byggd miljö, fysisk planering, byggande och boende på myndigheten. Han går nu in i rollen som riksarkitekt.

– Det här blir ett spännande och angeläget uppdrag att hålla samman i vår organisation, säger Lennart Andersson i en kommentar på Boverkets hemsida.

I grunden är han landskapsarkitekt, och har tidigare arbetat som chefsarkitekt på Vägverket och regional direktör på Trafikverket.

Lennart Andersson efterträder Helena Bjarnegård som lämnade posten i somras, bara några månader efter regeringen i sin budget dragit in posten “Medel för riksarkitekt”, vilket har varit 15 miljoner kronor årligen.

Fastighetstidningen vände sig till Boverket med frågan om hur riksarkitekten nu finansieras:

”Rollen riksarkitekt är redan finansierad eftersom den innehas av en person som har en anställning på Boverket idag”, svarar Boverkets presservice i ett mejl.

I en tidigare intervju förklarade Helena Bjarnegård att en riksarkitekts uppdrag går ut på att arbeta för de arkitekturpolitiska målen som regeringen lade fram 2018, där riktningen är ett hållbart, mindre segregerat och jämlikt samhälle.

– Rollen som riksarkitekt är inget enmansarbete. Vi är ett team på Boverket som driver frågorna och vi arbetar tillsammans med andra myndigheter. Ett exempel är de återkommande dialogmötena om stadsutveckling, arkitektur och gestaltning med länsstyrelser och kommuner, säger Lennart Andersson i en kommentar på Boverkets hemsida.

Rollen, som utses av generaldirektören, har funnits på Boverket sedan 2018.