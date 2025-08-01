Bland över 100 bidrag var det till slut Sofie Chen, Rhea Joanna Gottumukkala, Elsa Ohlson och Hugo Eckerdal – alla i årskurs två på Teknik- och designprogrammet vid Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm – som tog hem förstapriset i designtävlingen Levande gator, en gemensam satsning av arkitekturmuseet ArkDes och SVT, som i höstas sände tv-serien Så byggdes Sverige.

– Vi ville skapa något där olika delar fyller olika funktioner, men som samtidigt kan kombineras och användas av många. Ormen rymmer till exempel både en gunga, sittplatser och en armgångsställning, berättar en glad Sofie Chen efter prisutdelningen.

[ Annons ]

Sofie Chen, Rhea Joanna Gottumukkala, Elsa Olhson och Hugo Eckerdal tog hem första priset i ArkDes och SVT:s nya designtävling Levande Gator.

Uppdraget var att ta fram en prototyp för en hållbar, hälsosam och mer levande gata – på en yta motsvarande fyra parkeringsplatser. För Sofie Chen, Rhea Joanna Gottumukkala, Elsa Ohlson och Hugo Eckerdal handlade det om att skapa en plats som rymmer flera behov samtidigt: rörelse, vila, stimulans och säkerhet.

Som utgångspunkt valde de gatan utanför skolan, Garvargatan på Kungsholmen.

[ Annons ]

– Det är i dag en rätt dåligt belyst gata. Därför har vi lagt till färgglada ljuskällor som strålar ut ur ormens mun och sprider sig över gatan, och som drivs av solceller, säger Hugo Eckerdal.

Målgruppen är främst yngre barn och barnfamiljer, inte minst eftersom det ligger en förskola i närheten, förklarar Rhea Joanna Gottumukkala.

– Vi tänkte att det behövdes något som passar just dem och deras olika behov, och som gör gatan mer inbjudande, säger hon.

För att göra installationen flexibel och möjlig att flytta utvecklade eleverna ett modulärt system – i likhet med lego.

– Materialet är ganska tungt, men vi ville ändå att ormen skulle vara enkel att transportera. Därför delade vi upp den i tre sektioner som kan tas isär och sättas ihop på olika sätt, säger Sofie Chen.

Fram till och med den 17 maj visas det vinnande bidraget Ormen tillsammans med flera andra bidrag på ArkDes, på Skeppsholmen i Stockholm.