I januari skickade Myndigheten för civilt försvar (MCF) ut broschyren Beredskap för företag – Om krisen eller kriget kommer till alla företag i Sverige med fler än fem anställda. Nu släpper Fastighetsägarna Sverige metodstödet Beredskap för fastighetsägare specifikt anpassat för fastighetsbranschen. Metodstödet innehåller checklistor och information om bland annat kontinuitetsplanering, försörjning av värme, vatten, el och avlopp, cybersäkerhet, skyddsrum och granngemenskap.

– Vi befinner oss i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Näringslivet, civilsamhället och medborgare är en del av Sveriges totalförsvar. Företag har en viktig roll i att komplettera myndigheter, länsstyrelser och kommuner i den civila beredskapen. Vi som branschorganisation kan bidra med stöd och underlätta för våra medlemmar, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.

Det civila försvaret är under uppbyggnad och Myndigheten för civilt försvar har uppdraget att hålla i taktpinnen. Grundprincipen i det hela kan anses tydlig, att den som ansvarar för en verksamhet i fredstid också ansvarar i kris eller krig. Men i praktiken är gränserna tämligen otydliga.

När Fastighetstidningen i ett reportage om hemberedskap frågade experterna Patrick Sellman och Klas Nilsson om ansvarsfördelningen var svaret inte givet. Samtidigt har Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren konstaterat att beredskapsfrågan skruvats upp rejält i fastighetsbranschen, men att man bara börjat sätta strukturerna. Var ansvaret egentligen ligger i enskilda frågor är fortfarande inte helt avgjort.

Rent juridiskt är det svårt att i dagsläget säga exakt vem som ansvarar för vad

Marie Öhrström håller med om att rättsläget är oklart, men menar att det inte är ett skäl för fastighetsägare att avvakta med sina förberedelser.

– Rent juridiskt är det svårt att i dagsläget säga exakt vem som ansvarar för vad. Fastighetsdriften är såklart beroende av att värme, el, vatten, avlopp och sophämtning fungerar även i en kris. Här har kommuner och leverantörer ansvar. Men som fastighetsägare kan man ändå ha ett intresse av att dels hjälpa sina boende eller lokalhyresgäster, och dels att fastigheten behåller sitt värde och klarar en kris. Det är det vi vill hjälpa fastighetsägare med, säger Marie Öhrström.

Hon hoppas att metodstödet ska ge konkret hjälp till hyresvärdar och bostadsrättsföreningar, så att de kan förbereda sig för allvarliga samhällsstörningar, höjd beredskap och ytterst krig.

– Kontinuitetsplaner, checklistor och styrdokument i all ära men det är viktigt att öva och involvera anställda, kunder och leverantörer. Dessutom är det bra att ta kontakt med kommunen och civilområdesansvarig länsstyrelse för att bena ut vem som ansvarar för vad, säger Marie Öhrström.