Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden ökade under 2025 till cirka 150 miljarder kronor – en uppgång om ungefär sex procent – och det starka momentumet har hållit i sig in i 2026. Men det är inte en återgång till den gamla marknaden, enligt rådgivningsbolaget Svefa, som i dag presenterar sin rapport Svensk Fastighetsmarknad 2026 för sjuttonde året i rad.

– Vi har en ny spelplan. Det är i högre grad beslut och behov som styr, inte bara marknadens logik. Det förändrar var investeringar sker och vilka fastigheter som blir attraktiva, säger Katrin Wallensjö, affärschef analys på Svefa Värdering och Analys i ett pressmeddelande.

En av de tydligaste förändringarna är att statens ökade satsningar på totalförsvar och samhällsinfrastruktur nu slår igenom med kraft på fastighetsmarknaden. Nya orter och regioner får relevans när staten pekar ut var verksamheter ska etableras, och under årets första kvartal svarade specialfastigheter för en ovanligt stor andel av transaktionsvolymen.

– Vi ser hur investeringar i försvar och relaterad infrastruktur skapar ringar på vattnet. Det påverkar efterfrågan på bostäder, logistik och samhällsservice, säger Jan Tärnell, affärsområdeschef på Svefa Värdering och Analys.

Parallellt skärps kraven från kapitalmarknaden. Tillgången till finansiering har förbättrats, men investerare och långivare gör betydligt mer grundliga riskbedömningar än tidigare – inte minst kopplat till klimatrisker och energiprestanda.

– Marknaden har blivit mer analytisk. Risk prissätts tydligare och fastigheter med brister får svårare att attrahera kapital, säger Katrin Wallensjö.

Svefas sammantagna bild är att marknaden blivit mer differentierad, både geografiskt och mellan segment.

– Det är inte längre en marknad. Skillnaderna mellan rätt och fel läge och rätt och fel fastighet ökar tydligt, säger Jan Tärnell.