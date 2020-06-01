På torsdag, den 7 maj, arrangerar Fastighetsägarna Stockholm för första gången Platsform – ett rörligt seminarium som tar plats i huvudstaden snarare än i en konferenslokal.

Konceptet bygger på att deltagarna under eftermiddagen besöker fyra olika platser i Slussen-området för parallella samtal, för att sedan samlas på Södra teatern. De fyra platssamtalen kretsar kring varsitt tema: levande och trygga städer med utgångspunkt i den nya nationella stadsutvecklingspolicyn (ArkDes, Skeppsholmen), kulturens roll i stadsmiljön (Fotografiska, Stadsgårdshamnen), transformation och delaktighet på Medborgarplatsen (Lillienhoffska Palatset), samt processer och samverkan för regionala investeringar (Fatburen, Storsthlm).

Till skillnad från traditionella konferensformat är det stadens egna platser som agerar som själva arenan. Katrin Behdjou Arshi, chef stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm menar att tanken är att färre presentationer och fler fördjupade platssamtal ska ge utrymme för den komplexitet som stadsutveckling faktiskt rymmer.

– Stadsutveckling är för komplex för snabba svar, kurerade och djuplodade platssamtal gör det möjligt att gå på djupet i platsens faktiska potential och utmaningar för att ta vidare stadsutvecklingen. Vi tror inte att systemskiften sker genom konferenser, utan genom samtal som faktiskt orkar stanna i komplexiteten, säger Katrin Behdjou Arshi.

Bland talarna finns internationella experter som professor Greg Clark, som rådgett över 400 städer i 40 länder, och Anni Sinnemäki, som under tio år ledde Helsingfors stadsmiljöarbete som biträdande borgmästare. På hemmaplan medverkar bland andra stadsarkitekt Torleif Falk, kulturdirektör Maria Jansén och vd:n för Fotografiska Jenny Kaiser.

Ambitionen är att Platsform ska bli ett återkommande forum, nästa gång på en annan plats i staden.