Även om parterna står, och kan stå långt ifrån varandra även i framtida förhandlingar, så är Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige, förhoppningsfull att den nya vägledningen för hyresförhandlingar som nu presenteras kommer att innebära skillnad.

– Med det här som ett stöd är det min absoluta förhoppning att vi ska kunna landa lite effektivare, säger han.

[ Annons ]

Överenskommelsen har tagits fram gemensamt inför att den nuvarande modellen löper ut våren 2026, med syftet att tydliggöra de lokala förhandlingarna och skapa ett mer enhetligt underlag. En central princip är att resultaten kan och bör variera mellan olika orter. I inledningen står det att läsa ”Resultat på andra orter ska inte användas som riktmärken, utan varje överenskommelse ska avspegla de förutsättningar som gäller på orten.”

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, betonar i en kommentar just det lokala perspektivet.

– Det är viktigt att förhandlingssystemet fungerar och fortsätter att utvecklas. Med den här nya vägledningen för årliga förhandlingar gör parterna justeringar som efterfrågats av hyresgäster och fastighetsägare. Tyngdpunkten ligger på lokala förhandlingar och faktiska förutsättningar för den som bor. För oss har det varit viktigt att stärka hyresgästernas röst och inflytande i hyresförhandlingarna, säger Marie Linder.

[ Annons ]

En av de viktigaste nyheterna i vägledningen är att hyresvärdarnas perspektiv nu är mer explicit formulerat än tidigare. I dokumentet slås det fast att den allmänna kostnadsutvecklingen på orten ska relateras till hyresvärdarnas möjlighet att klara effektiviseringar och besparingar, uppnå långsiktigt rimlig avkastning samt bibehålla kvalitets- och underhållsnivå. Och framför allt att verksamhetens kostnader över tid ska kunna täckas av dess hyresintäkter – en formulering som enligt Anders Holmestig saknades i den gamla vägledningen.

Tyngdpunkten ligger på faktiska förutsättningar för den som bor

– Det där har varit viktigt för oss att få in. Om man inte har den utgångspunkten i en förhandling så är det svårt, säger han.

Cathrine Holgersson, vd Sveriges Allmännytta, är inne på ett liknande spår.

– Det är positivt att vi i treparten har kunnat enas om en uppdaterad överenskommelse. Denna ger tydligare vägledning i de lokala förhandlingarna och bidrar till en mer stabil och förutsägbar hyresmarknad. I förlängningen är det viktigt för bostadsbolagens möjligheter att planera långsiktigt och för att vi även i framtiden ska kunna erbjuda bra bostäder för alla över hela Sverige, säger Cathrine Holgersson.

Under de senaste årens förhandlingar har parterna stått långt ifrån varandra – fastighetsägarna har pekat på kraftig kostnadsutveckling medan Hyresgästföreningen i bland annat Stockholm gick ut med minusbud.

– Det är svårt med den kostnadsutveckling det har varit under senare år att komma med minusbud eller nollbud i förhandlingar om utvecklingshyror som vi gör. Då kommer inte verksamhetens kostnader över tid att kunna täckas, säger Anders Holmestig.

Den gemensamma insikten om kostnadstäckning i sig kan göra att förhandlingarna löper smidigare

Han beskriver vägledningen som ”en varsam renovering” av den föregående. Anders Holmestig menar att den ändå är tydligare och mer robust. Även om parterna med stor sannolikhet även fortsatt kommer att ha helt olika uppfattningar om vad som är en rimlig hyresnivå, så tror Anders Holmestig att förhandlingarna kommer att präglas av en större förståelse för respektive utgångspunkt. Framför allt att den gemensamma insikten om kostnadstäckning i sig kan göra att förhandlingarna löper smidigare.

– Vägledningen ska vara ett stöd för de årliga hyresförhandlingarna. Ur ett hyresvärdsperspektiv är det viktigt att förhandlingarna bidrar till att ge en hyresutveckling som bidrar till bibehållen och utvecklad kvalitet i boendet, ger kostnadstäckning över tid och rimlig avkastning, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Vägledningen gäller omedelbart och omfattar även de förhandlingar som redan påkallats inför nästa år. De förhandlingarna väntas komma i gång om några veckor.

