I en debattartikel i Dagens Industri går de socialdemokratiska Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm, och Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm, till motattack mot vad de anser vara växande krav från fastighetsägare på marknadshyror och det Moderata förslaget om Trygghetshyror.

Även om mången bedömare menar att frågan om ett förändrat hyressättningssystem är tämligen politiskt död, så ser Socialdemokraterna i Stockholm här ett akut hot. Karin Wanngård och Jan Valeskog går till storms mot vad som enligt dem är ”Tidöpartiernas krav på ökad marknadsanpassning och fritt förhandlade hyror mellan en stark hyresvärd och en förhandlingsmässigt svag hyresgäst”.

I sammanhanget kan det kanske vara värt att notera att det opinionsmässigt största Tidöpartiet så sent som förra veckan åter försäkrade att man inte kommer att medverka till marknadshyra. ”Det är ett löfte”, sa Sverigedemokraternas bostadspolitiske talesperson Mikael Eskilandersson till Hem och Hyra så sent som förra veckan.

Men Karin Wanngård och Jan Valeskog garderar sig ändå med en motåtgärd. De skriver: ”I Stockholm går vi i motsatt riktning, vi subventionerar markhyran med tomträtter med ungefär hälften av vad högsta rättsinstans anser att kommunen bör ta ut i avgäld. Skulle Tidöpartiernas marknadshyror införas kommer staden självklart ändra markhyran, så att möjlig extra betalningsvilja går till skattebetalarna i stället för till fastighetsägarna.”

Uttalandet innebär att Socialdemokraterna i Stockholm öppet hotar att använda tomträttsavgälderna som ett politiskt styrmedel – ett instrument som enligt dem alltså medvetet hålls tillbaka idag, men som kan aktiveras om en riksdagsmajoritet fattar beslut de ogillar.

David Josefsson, bostadspolitisk talesperson hos Moderaterna, menar att det är ett märkligt politiskt spel som mest verkar gå ut på att ta gisslan och hota.

– Jag tycker att det är tråkigt att de inte vågar ta diskussionen om sakfrågan. Uppenbart för att de inte har argumenten.

David Josefsson hänvisar till rapporten från Einar Mattsson och Byggföretagen som visar att sex av tio uppfattar hyresmarknaden som orättvis.

– Då tycker jag att det är bättre att ha en saklig diskussion kring hur vi kan reglera hyran på ett bättre sätt, än att komma med hot om att man ska jävlas tillbaka mot stockholmarna för att de inte är nöjda med det socialdemokratiska systemet.

Wanngård och Valeskog angriper också M:s förslag om Trygghetshyror och hävdar att det skulle leda till ”omfattande tvångsflyttning” då hyrorna enligt dem väntas öka med minst 30 procent. M:s förslag innebär dock omförhandling vid tecknande av nytt kontrakt – inte retroaktiva hyreshöjningar för sittande hyresgäster.

– Det är ren propaganda och lögn från deras sida. Vårt förslag bygger just på att ingen ska behöva flytta och att ingen i nuvarande kontrakt ska råka ut för några chockhöjningar. Det är därför vi kallar det Trygghetshyra.

Är då det omvända möjligen en större risk med Trygghetshyra – alltså att man håller hårt i lägenheten med den billiga hyran?

– Det fenomenet tror jag uppstår på alla hyresmarknader. Men det är bara att titta på våra grannländer. Där flyttar man för att man kan få ett boende som bättre passar det man efterfrågar. Så det problem du beskriver är nog egentligen större i dagens system, än vad det skulle vara med vår reglering, säger David Josefsson.

Debattartikeln som publicerades i DI är skriven av Wanngård och Valeskog i samband med att de avslutar sina uppdrag efter tre mandatperioder i Stockholmspolitiken.