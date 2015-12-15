Vad ser du mest positivt på inför resten av 2025?



– Det är tydligt att räntorna börjar stabiliseras. Även om det fortfarande är för tidigt att känna sig helt trygg, upplever jag att situationen har blivit lugnare. Det bidrar till att marknaden äntligen vågar blicka framåt med en mer positiv inställning. Flyttkedjorna har visserligen inte kommit igång ännu, men att projekt kopplade till samhällsfunktioner och infrastruktur börjar ta fart sänder starka och hoppfulla signaler.

– Jag hoppas att vi får se en liknande utveckling inom bostadsbyggandet. Men där krävs sannolikt ytterligare stöd i form av politiska incitament för att verkligen få fart på utvecklingen.

Vad är du mest orolig för?

– Det finns många faktorer i omvärlden just nu som skapar oro och gör oss mer försiktiga. Flera av dessa behöver stabiliseras för att vi ska kunna gå framåt på riktigt. Allra mest orolig är jag för Trump – han är det största osäkerhetskortet. Hans beslut kan få omfattande konsekvenser för den svenska marknaden – inte bara när det gäller räntor och inflation, utan även transporter och materialpriser. Men det allra mest utmanande är den osäkerhet han skapar. När man vet vad som gäller kan man anpassa sig, även om beskeden är negativa. Men när framtiden är oviss blir vi ännu mer försiktiga.



– Samtidigt finns det en positiv aspekt i att vi inom branschen i dag granskar och värderar våra byggprojekt mer noggrant än för några år sedan, när pengarna var nästan gratis. Det finns stora fördelar i att vi lär oss bygga både effektivare och bättre

Vad ser du fram emot i höst?



– Trots utmanande tider har vi faktiskt kunnat påbörja byggnationen av ett flerbostadshus. Nu under hösten närmar vi oss slutskedet av detta projekt, vilket vi är mycket glada över. Vi ser verkligen fram emot att fylla huset med liv och rörelse.



– Vägen hit har varit nervös, särskilt med tanke på kostnadsutvecklingen, och vi har tvekat kring om det var rätt tidpunkt att starta nya projekt. Men med facit i hand har det gått bättre än vi vågat hoppas.