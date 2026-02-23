Nyligen fattade styrelsen för kommunala Gotlandshem beslut att gå vidare till Regionfullmäktige med förslag om att vidareutveckla bolagets egna bostadsförmedling till en kommunal bostadsförmedling.

– Genom att bli en kommunal bostadsförmedling skapas en gemensam bostadskö för hela Gotland. Det innebär att alla bostadssökande registrerar sig i en och samma kö, oavsett vilken hyresvärd eller vilket bostadsområde de är intresserade av. Köplatsen blir därmed giltig för hela ön och ger en överblickbar, rättvis och transparent förmedling av hyresbostäder, säger Joakim Martell vd på Gotlandshem i ett pressmeddelande.

Tanken är att även privata hyresvärdar ska kunna ansluta sig till kön. Det som ska locka är möjligheten för de sökande att bättre överblick och tillgång till fler lediga bostäder i en och samma bostadskö.

I förslaget ska den kommunala bostadskön drivas enligt självkostnadsprincipen med en årlig köavgift om 225 kronor.

Hur stort intresse det finns att ansluta hos de privata bolagen återstår naturligtvis att se. Men KlaraBo, med ett stort bestånd hyreslägenheter i Visby får utgöra ett snabbt stickprov.

– Vi förmedlar idag våra lägenheter i Visby genom vår egen bostadskö. Den tillkom i samband med vårt förvärv av fastigheterna Stäven och Bogen 1 från just GotlandsHem. Sökanden till dessa områden erbjöds vid det tillfället att följa med över till vår kö med bibehållna dagar, säger Jimmy Larsson, fastighetschef på KlaraBo.

Det innebär att bolaget idag hanterar en relativt stor bostadskö med sökande som aktivt valt att stå kvar eller skriva in sig i kö för just bolagets bostäder.

– Detta gör att en kommunal bostadsförmedling inte är aktuellt för oss i närtid. Men vi följer givetvis med intresse Gotlandshems arbete och är generellt positiva till utveckling av hyresgästtjänster och utvärderar ständigt de alternativ som finns, säger Jimmy Larsson.