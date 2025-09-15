Möjligheternas Byggregler, som beslutades av Boverket i december 2024 och gäller från 1 juli 2025, har öppnat större utrymme för innovation och nya lösningar. Tidigare tolkades de allmänna råden ofta alltför styrande, vilket begränsat utvecklingen och låst byggandet till traditionella lösningar.

Som ett av de första företagen att dra nytta av lättnaderna har nu fönstertillverkaren Elitfönster tagit fram en fjädrande och slitstark tröskel – ett konkret exempel på hur det nya regelverket kan omsättas i praktiken.

Tröskeln skapar en nivåfri passage som ger personer med funktionsnedsättning ökad rörelsefrihet, samtidigt som produktens konstruktion bibehåller samma klimat- och fuktskydd som dagens tröskelösning.

Idén till Flex Tröskel kommer från Jimmy Runbom, tidigare bygglovsingenjör i Nässjö kommun. Han kontaktade Elitfönster, som nappade på idén, berättar Andreas Ehn, produktchef på Elitfönster.

– Vi tyckte det var superspännande eftersom det har varit ett så stort problem med trösklar tidigare. Det har inte funnits någon riktigt tekniskt acceptabel lösning, eftersom det gäller att lösa tillgängligheten i kombination med alla andra krav, som regntäthet, lufttäthet och alla de sakerna. Det är ett problem som man har duckat lite för, säger Andreas Ehn.

De nya byggreglerna öppnar för mer innovationer och tekniska lösningar

Det som gör tröskeln speciell är att den är flexibel i höjdled.

– En vanlig tröskel har en hård kant där dörrbladet kommer an när du stänger dörren. Men här är anslaget på dörrbladet flexibelt i höjdled. Så när du kör över tröskeln med rullstol, rollator eller vad det kan vara så komprimeras den. När du inte belastar den så flexar den tillbaka.

Och därmed de flesta problem undanröjda, enligt Andreas Ehn. Det visar också testerna som utförts på RISE Research Institutes of Sweden i Borås. Där har Elitfönsters fönsterdörr med monterad Flex Tröskel utsatts för extrema tester – från orkanvindar till skyfall motsvarande ett 100-årsregn. Resultatet: godkänt och certifierat, med branschens lägsta tröskel.

Även slitaget har testats. En simulerad person på 135 kilo har rullat över tröskeln 50 000 gånger på samma punkt – motsvarande 34 års användning. Dörren förblev helt tät.

Men hade inte det här kunnat göras med de gamla reglerna?

– Jo, absolut. Den tekniska lösningen har egentligen inte med förändringen av de nya byggreglerna att göra. Och utvecklingen av tröskeln har vi hållit på med ett tag innan. Men det visar att nya byggreglerna öppnar för mer innovationer och tekniska lösningar. Och den här lösningen är ju superpraktisk.

Därmed blir det nu möjligt för både privatpersoner och byggprojekt att välja en lösning som underlättar nivåfri passage och uppfyller höga krav på funktion och kvalitet.

– Vi har presenterat den här för ett antal kunder, och det har varit ett fantastiskt mottagande. Det är ett stort tummen upp från i princip alla. Alla har sett problemet men ingen har haft lösningen. Och här är lösningen, säger Andreas Ehn.