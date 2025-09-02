Fastigheterna omfattar totalt 84 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 1 194 hyresrätter, samt 4 862 kvadratmeter lokaler och 762 parkeringsplatser. Tillträdet förutses ske tidigast i december 2025.

Enligt Stefan Ränk, vd och koncernchef på Einar Mattsson, är anledningen till den stora försäljningen ett behov av att förändra bolagets riskprofil. Men då enbart i rent affärsmässigt perspektiv utifrån en bedömning av omvärldsrisker och det allmänna läget på marknaden.

– Hjulsta har utgjort en väldigt stor homogen del av vårt bestånd. Våra övriga 85 fastigheter ligger utspridda och är från olika tidsepoker. I och med att det i Hjulsta är en större volym på en och samma plats så är den mer lämpad för en affär.

Stefan Ränk, vd och koncernchef på Einar Mattsson. Foto: John Sandlund

Stefan Ränk berättar att planerna, när man köpte i Hjulsta, var att kunna göra flera liknande beståndsförvärv från andra tidsepoker för att balansera upp. Men så blev det av skilda anledningar inte. Då menar han att det i ett långsiktigt perspektiv landat i att sälja få att få en för bolaget bättre struktur på beståndet.

Innebär det att ni inte längre tror på hyresrätter i miljonprogrammet?

– Nej, så är det inte. Vi har ju flera fastigheter i miljonprogrammet på annat håll som vi behåller och som vi visat att vi verkligen kan förvalta på ett bra sätt. Detta handlar enbart om att det är koncentrerat till ett och samma ställe, och att vårt bestånd inte utvecklats på det sätt vi velat under de senaste 17 åren.

Det blir ett rejält tillskott till kassan nu. Var investerar ni det?

– Vi kommer att stärka upp vår balansräkning genom att amortera. Vi kommer också att bygga upp en beredskap för att kunna göra nya investeringar. Vi har nyproduktionsprojekt i Nacka, Kungsholmen, Slakthusområdet och på Årstafältet. Så det finns mycket att investera i framöver.

Husen i Hjulsta såldes senast år 2008 under Moderaternas styre.

– Stockholm ska vara en stad som alla har råd att bo i. Sedan vi tillträdde har vi satt stopp för Moderaternas utförsäljning av allmännyttan och sett till att hälften av alla bostäder som byggs är hyresrätter. Genom tillskottet på närmare 1 200 välskötta lägenheter säkrar vi inte bara att hyresgästerna får en långsiktig fastighetsägare som vill fortsätta utveckla Hjulsta. Det är dessutom en långsiktigt god ekonomisk affär för staden, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

Både Liberalerna och Moderaterna motsätter sig affären med hänvisning till ökad skuldsättning och att den inte medför några nya bostäder.

– Stockholm närmar sig snabbt en total skuldsättning på 100 miljarder kronor. Bara räntekostnaderna kan då uppgå till 3 miljarder årligen – tio gånger högre än 2021. Att i det läget köpa en stadsdel och skuldsätta staden med ytterligare en miljard för ett bostäder som redan finns på marknaden är helt oansvarigt, säger Christofer Fjellner (M), oppositionsledare i Stockholms stad.

– Det här förvärvet skapar inte en enda ny bostad. Tvärtom innebär det att staden ökar sin skuldsättning i ett redan mycket ansträngt ekonomiskt läge. Det Stockholm behöver är mer nyproduktion, inte dyra affärer där man köper tillbaka redan befintliga bostäder, säger Björn Ljung (L).

Enligt pressmeddelande från Einar Mattsson uppgår det underliggande fastighetsvärdet i affären 1 418 miljoner kronor.