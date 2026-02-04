I slutet av 2025 presenterade regeringen utredningen ”En mer flexibel hyresmarknad”, som innehåller flera förslag som ska underlätta bostadsuthyrning och öka tillgången till bostäder. Förslagen ligger nu på Lagrådets bord.

I en gemensam debattartikel i Expressen varnar Johanna Frelin, vd för Riksbyggen, Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna, Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna, samt Johan Nyhus, förbundsordförande för HSB, för att förslagen kan ”leda till ett paradigmskifte åt fel håll för bostadsrätten och bostadsmarknaden i stort”.

De pekar bland annat på risken för ökad spekulation, där bostadsrätter i högre grad köps i syfte att hyras ut i andra hand snarare än att fungera som permanent boende.

”…det kan leda till allvarliga konsekvenser, som ökad otrygghet när fler okända personer rör sig i fastigheten, försämrad gemenskap när färre bor permanent i sina bostäder eller att det blir svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden när bostadsrätter blir spekulationsobjekt”, skriver de bland annat.

Frelin, Holmestig, Blomqvist och Nyhus framhåller även att det redan i dag är fullt möjligt för bostadsrättsföreningar som så önskar att införa lättnader. Att väldigt få föreningar valt att göra det menar de borde vara en tydlig signal till regeringen.

De påpekar också att flera remissinstanser har lyft att förslagen riskerar att direkt motverka målen om trygghet i bostadsområden. Att regeringen trots detta går vidare med förslagen menar de sänder ut dubbla signaler.

”Med ena handen gör regeringen det tuffare för kriminella genom att underlätta att de kan vräkas från bostadsrätter och nekas medlemskap i bostadsrättsföreningar, med andra handen öppnar man samtidigt upp för ett system som samma kriminella kan utnyttja.”