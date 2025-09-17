På drygt ett år har Skellefteås bostadsmarknad gått från ansträngd med en akut bostadsbrist till betydligt mer osäker, inte minst vad gäller den förväntade befolkningstillväxten. Detta har lett till att Skebo nu väljer att bromsa och avbryta sina fyra planerade byggprojekt – Volten, Astern, Nattkvarteret och Väverskan. Totalt rör det sig om cirka 350 lägenheter och 420 studentbostäder.

– Då vi sedan förra hösten ser en snabb förändring på Skellefteås bostadsmarknad så väljer vi att anpassa ytterligare nyproduktion tills vi vet mer om hur snabbt bostadsbehovet återhämtas, säger Harriet Classon, ordförande i Skebo.



Samtidigt har den amerikanska batteritillverkaren Lyten, som i augusti köpte upp kvarvarande delar av Northvolt, meddelat att de vill återuppta produktionen i batterifabriken. Harriet Classon menar att Lytens satsning innebär att det framtida behovet av bostäder finns kvar, men att tidpunkten är oviss.

– Vi och andra aktörer i Skellefteå har i dag en buffert för tillväxt, vilket ger oss utrymme att fatta kloka beslut. Det gör också att vi snabbt kan återuppta upphandlingar när behovet uppstår, säger Harriet Classon.

Skebo har i dag cirka 200 vakanta lägenheter och ytterligare drygt 600 bostäder i produktion. Det motsvarar hem för omkring 1 500–2 000 invånare de närmaste åren, och ger en god buffert tills tillväxten i Skellefteå åter vänder tillbaka, konstaterar Harriet Classon.