Skellefteå gick in i 2024 med en unik lokal högkonjunktur, präglad av stark inflyttning och ett stort bostadsbehov. Samtidigt ledde det nationella makroläget, med högre räntor, höga byggkostnader och en generell lågkonjunktur, till att många privata byggherrar pausade eller drog sig ur planerade bostadsprojekt, trots en fortsatt stark underliggande efterfrågan.

Skellefteå kommun valde då att ta en aktiv roll för att hålla uppe bostadsbyggandet. Så sent som i december 2024 betonade det kommunala bostadsbolaget Skebos ordförande Harriet Classon, trots oro kring Northvolt, att bolaget planerar för 1 000 nya lägenheter under 2025.



Man har dessutom avsatt omkring 1 miljard kronor per år i investeringsbudget för de kommande fem åren. Hon underströk även: “Vi är inte till för Northvolt utan för Skellefteås utveckling.”



Befolkningsutveckling Skellefteå År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Befolkning antal 72,840 73,393 74,402 76,542 78,150 76,740 76,838 76,930 77,028 77,132 77,246 Befolkning förändring 0.3% 0.8% 1.4% 2.9% 2.1% -1.8% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Sedan kom konkursen – en av de största i svensk historia – där kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman beskrev beskedet som “ett mardrömsbesked”. Före konkursen sysselsatte fabriken i Skellefteå omkring 3 000–3 500 personer. En stor andel av arbetskraften kom från utlandet, och många av dessa bedöms ha återvänt till sina hemländer efter nedläggningen.



Därefter, under första halvan av 2025, mattades även bostadsmarknaden av kraftigt, med stigande vakanser. På privatbostadsmarknaden ökade utbudet av bostäder till salu till ungefär tre gånger det normala.

Konkursen har även haft en indirekt påverkan på andra företag i regionen – från större bolag med hundratals anställda till enmansföretag.



Arbetslösheten för kommunen respektive riket median % befolkning mellan 16-65 år 2024. Källa: SCB BAS

Under 2024 hade Skellefteå kommun en av landets lägsta arbetslöshetsnivåer (se ovan siffror), men till följd av nedläggningen har arbetslösheten ökat. I nuläget försvårar det till viss del bedömningen av den framtida utvecklingen. På längre sikt bedömer vi dock att arbetslösheten gradvis kommer att sjunka till mer normala nivåer i förhållande till regionen i stort, och därmed åter bidra positivt till kommunens utveckling.

I början av augusti kom också beskedet att Lyten köper Northvolts konkursbo. Samtidigt meddelades att åtminstone delar av personalen kommer att återanställas, även om varken antal eller tidplan har angetts. Affären ska granskas men förväntas gå igenom i slutet av året.

Fem största fastighetsägarna i Skellefteå

Ägare Segment taxerad yta (kvm) Skellefteå kommun Bostäder 349,295 NP3 Fastigheter Industri 234,052 Boliden AB Industri 215,124 Dios Fastigheter AB Lokaler 134,930 LE Lundsbergsföretagen AB Industri 120,295 Källa: MSCI Property Intel

När det gäller kommersiella bostadsfastigheter har det under hela perioden inte synts några tecken på ökad transaktionsaktivitet. Detta är väntat, då kommersiella aktörer ofta har ett långsiktigt perspektiv, och många fastighetsägare lär avvakta utvecklingen. Det är också svårt att mötas prismässigt på en orolig marknad, och investerare från övriga Sverige eller utlandet väntar på tydligare signaler om regionens framtida tillväxt.

Snabbanalys: Så bedömer Svefa möjligheter i respektive segment Lager/Logistik A och B-lägen är fortsatt attraktiva, medan övriga lägen får anses ha högre risk både gällande vakanser och hyror, då färdigställda eller pågående projekt mer än väl täcker upp behovet. Kontor Påverkas indirekt av Northvolt/Lyten när konsultbolag och leverantörer drar ner på personal, vilket minskar behovet av kontorsyta på kort sikt. Handel Stabilitet trots lågkonjunktur. Framför allt har externhandel och livsmedel sett ökade försäljningsvolymer. Bostäder A och B-lägen kommer fortsatt att vara starka. Men med många precis färdigställda eller igångsatta projekt inom sämre lägen, samtidigt som att Lyten bedöms ha en betydligt långsammare anställningstakt, bedöms det kortsiktigt finnas ett överskott av bostäder.

Även kontors- och industrifastighetsmarknaden har påverkats, med ökad försiktighet och få nya projekt. Hyrorna för kontor och industri i attraktiva lägen har legat på stabila nivåer. Några extrema hyresökningar eller kraftiga hyressänkningar har inte förekommit, då marknaden är småskalig och domineras av långsiktiga aktörer.

Vakansgraden syftar till den bedömda långsiktiga ekonomiska vakansen i Skellefteå inom segmentet.

Vakanserna i moderna, centralt belägna fastigheter har varit relativt låga, men äldre lokaler i sekundära lägen är svårare att hyra ut om de inte uppgraderas till dagens standard. Direktavkastningskraven bedöms förbli relativt stabila, vilket även gäller fastighetspriserna.

På längre sikt – givet stadens fortsatt höga ambitioner och starka position i norra Sverige – finns goda förutsättningar för att fastighetsmarknaden återigen tar fart när konjunkturen vänder och investerarnas intresse för Skellefteås tillväxtresa återvänder. Regionen och norra Sverige står fortsatt starka, med flera pågående satsningar inom gruvnäring, den gröna omställningen och en försvarsindustri som ökat i tempo.

Andreas Bäckström, senior fastighetsvärderare på Svefa

