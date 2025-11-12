Onsdagens EU-politiska partiledardebatt var snarast en inrikespolitisk batalj. Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar gjorde vad som först verkade vara ett anförande om EU-politik på riktigt. Hon tog utgångspunkt i att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen adresserat den europeiska bostadskrisen, att danske socialdemokraten Dan Jørgensen utsetts till bostadskommissionär och temperaturen stiger i en allt hetare debatt om den europeiska bostadskrisen.

Men det för att omedelbart landa i en högst inrikespolitisk fråga.

– Regeringen verkar helt omedveten om den stora bostadsdebatt som nu pågår i EU. Här går man åt helt andra hållet, sa Nooshi Dadgostar.

Med regeringen syftade hon nog snarast på Moderaterna. Vänsterledarens fråga gällde det beslut om att utreda ”Trygghetshyra” som nyligen togs på partiets stämma.

– Varför beslutar Moderaterna att chockhöja hyrorna för vanligt folk när EU diskuterar att hyrorna borde bli mycket lägre? undrade Nooshi Dadgostar.

Statsminister Ulf Kristersson ville hellre lyfta vad som utspelades på det europeiska rådsmötet senast, än beslut på partistämma. Han menade att det där rådde enighet om att bostadsfrågor visserligen är viktiga men i regel mestadels en sak för nationellt självbestämmande.

– Men det utesluter inte att det finns vissa gemensamma europeiska drag. Det finns en del regleringar som skulle kunna förenklas också på europeisk nivå.

Bostadsfrågor ligger inte i topp på europeiska rådets agenda och ska inte ligga där heller.

Men statsministern landade ändå i en slutsats, som troligen kan ge en fingervisning om hur Sverige kommer att förhålla sig till det för EU nya politikområdet.

– Men ärligt talat, bostadsfrågor ligger inte i topp på europeiska rådets agenda och ska inte ligga där heller.

Nooshi Dadgostar fortsatte bataljen och fick i andra omgången in ett EU-politiskt drag.

– Det är bekymmersamt med en statsminister som inte verkar bry sig överhuvudtaget om bostadsfrågorna. EU har ju nu öppnat upp för att ändra statsstödsreglerna, vilket har hindrat Sverige från att bedriva en effektiv och statlig bostadspolitik, sa Nooshi Dadgostar.

Men hon vill trots allt hellre diskutera inrikespolitik och återupprepade frågan varför Moderaterna vill införa marknadshyra.

– Vi har inte några sådana förslag och dessutom har de ingenting med EU att göra överhuvudtaget, svarade Ulf Kristersson så återigen betonade att det trots allt var EU-politisk debatt som gällde.

För den som vill veta mer om den moderata Trygghetshyran rekommenderas i stället Fastighetstidningens intervju med Moderaternas bostadspolitiske talesperson David Josefsson. Möjligen en mer akademisk fråga om ett system med stora inslag av reglering ska kallas marknadshyra.

Men åter till statsministern som gav ytterligera en hint om vad den svenska linjen, när EU tar sig an bostadspolitiken, lär bli.

– Om Vänsterpartiet vill lägga ut den svenska bostadspolitiken på entreprenad till EU-kommissionen, så skulle jag bestämt varna för den saken. Sveriges bostadspolitik ligger långt ifrån den belgiska eller luxemburgska för att ta två exempel.

Det för att själv återvända till inrikespolitiken med en beskyllning om hur Vänsterpartiet ända sedan miljonprogrammets dagar motarbetat svenskens möjlighet att kunna äga sitt eget hem.

Den slutsats som kan dras är möjligen att bostadspolitiken lär förbli en inhemsk angelägenhet så länge svenska politiker – såväl höger som vänster – får råda.