Sedan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen adresserade den europeiska bostadskrisen för drygt ett års sedan har det efterfrågats konkretion kring hur det för EU det nya politikområdet ska utformas. Danske socialdemokraten Dan Jørgensen har som ny bostadskommissionär frågan på sitt bord. För drygt en vecka sedan lyfte han saken på DI debatt:

”Först och främst strävar vi efter att få i gång en ny investeringsvåg. Vi planerar att tillföra mer resurser från EU:s budget och se över reglerna för statligt stöd, så att länder, städer och regioner kan anslå mer offentliga medel till subventionerade och överkomliga bostäder.”

I sak dock inget nytt, utan vad som varit på agendan sedan frågan dök upp på EU-horisont.

På toppmötet i Bryssel med EU-ländernas regeringschefer i går torsdag, stod bostadsfrågan åter på dagordningen. I Council Conclusions, den sammanfattande rapporten från mötet, framgår egentligen bara att bostadsfrågan lyfts. Man kan förmoda att tydligare nationella ståndpunkter framträder först efter att kommissionen lagt fram sin aviserade plan för hur bostadskrisen ska lösas.



Europeiska rådets ordförande António Costa betonade dock bostadsfrågans vikt vid den efterföljande pressträffen.

– För att bli starka utåt måste vi vara starka inåt. Därför måste de europeiska ledarna fokusera på de medborgarnas dagliga bekymmer. Då är överkomliga och tillgängliga bostäder bland de mest angelägna och konkreta frågorna för miljontals européer. Dock måste kompetensen på området kvarstå på nationell regional och lokal nivå. Men jag vill att ledarna ska samlas kring hur den Europeiska unionen kan komplettera och stödja dessa ansträngningar, sa António Costa.



Det var också ett spår om statsminister Ulf Kristersson (M) var inne på i sitt anförande i EU-nämnden i onsdags.

– Som utgångspunkt är regeringen noga med att bostadspolitiken är nationell, och att det inte är upp till EU att styra. Det har vi tydligt framfört tillsammans med flera andra medlemsstater.



Ulf Kristersson menade dock att han ser en roll för EU i att stödja medlemsstaterna i bostadspolitiken, till exempel genom att underlätta erfarenhetsutbyte, att minska och förenkla alltför omfattande och komplicerade byggregler samt att främja ökad konkurrens och rörlighet på den inre marknaden.

– Konkret så vore det bra om kommissionen skyndade på arbetet med standardisering av byggprodukter och tog fram gemensamma standarder för återbrukade produkter. Då skulle den marknaden kunna växa i hela Europa, sa statsministern.