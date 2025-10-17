Det är redan i dag gratis för alla 17-åringar att ha ett konto hos Boplats Väst, som förmedlar lägenheter i Västsverige. Nu beslutar Göteborgs kommunfullmäktige att utöka åldersspannet, och från och med årsskiftet blir bostadskön gratis för alla som är mellan 17 och 21 år.

Bakgrunden till beslutet är att man vill få fler unga att stå kvar i kön.

– 45 procent i den berörda åldersgruppen väljer att lämna bostadskön inom två år. Vi tror att avgiftsbefrielsen kommer att få fler att stanna kvar, och förhoppningsvis utjämna vissa socioekonomiska skillnader. Det blir lite mindre motstånd för unga att samla ködagar, säger Joacim Bernvid, vd för Boplats Väst.

Förklaringen till att ändringen nu kan genomföras är ett positivt ekonomiskt resultat som hållit i sig under flera år, förklarar han.

– I stället för att sänka den med några kronor per person såg vi en möjlighet att göra något bra för unga som ofta har det svårt att komma in på bostadsmarknaden, säger Joacim Bernvid.