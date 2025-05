Hyresrätten som innovationsmaskin

Han äger och förvaltar de hus han skapat på ritbordet. För Cord Siegel fungerar hyresrätten som en lärprocess där insikter förverkligas i nästa projekt.

Cykelhuset Ohboy – Fastighetstidningen skrev såklart om det första flerbostadshuset helt utan bilparkering och som enbart vänder sig till hyresgäster utan bil när det stod klart 2017. Men det kanske är nu det är som mest intressant att komma hit. För den byggande arkitekten Cord Siegel är hyres-huset nämligen i en ständig utvecklingsprocess och förvaltningen ett sätt att lära och få nya idéer.

Han växte upp i norra Tyskland, men fann sin plats i Malmö där han satt flera tydliga avtryck. Som detta i Västra hamnen. Vad Cykelhuset Ohboy handlar om sammanfattas väl på arkitektbyrån Siegels hemsida: ”Ett allkonstverk av grön brutalism som rymmer 55 hyreslägenheter och 31 hotellrum. Rå betong möter prunkande grönska på balkonger, fasader och tak. Hotellrum med egna entréer ger ett rikt gatuliv. Huset är byggt som ett pilotprojekt för minskad bilism i staden – anpassat för en smart mobilitet inriktad på cykel, promenad och kollektivtrafik.”

Allt det där kan man se om man passerar förbi. Men när Cord Siegel visar runt i sin egen skapelse bjuds det på en massa visioner om boende i allmänhet och hyresrätt i synnerhet.

Musikerna får bära sina instrument själva

Dock måste vi först reda ut en sak. I hans hemland Tyskland är man noga med titlar. Vanligtvis är det ju arkitekt Cord Siegel. Men i det här sammanhanget?

Han skrattar.

Hyresvärd? Byggherre? Fastighetsägare?

Hotellägare?

– Ja, och utvecklare, lägger han till.

Vi enas om att lägga bort titlarna. Syftet var inte att driva med den tyska fäblessen för tjusiga titlar. Utan att det i ett svenskt perspektiv är ganska ovanligt att en och samma person, eller bolag, täcker in hela värdekedjan.

Cord siegel säger att han är inspirerarad av punkens DIY-rörelse (Do It Yourself).

– Musikerna får bära sina instrument själva, göra sina flyers och stå i kassan, säger Cord Siegel.

Illustration: Johan Isaksson

Men det handlar inte bara om ett punkigt koncept.

– För mig är det att kunna bestämma själv hur det ska vara, men kanske ännu mer att vi vill lära oss nya saker hela tiden, säger Cord Siegel.

Det första byrån byggde i egen regi var bostadsrätter. Bra för att få in kapital, men trist att inte kunna vara med i utvecklingen när föreningen väl tagit över.

– I Ohboy har vi till exempel jobbat mycket med det vegetativa. De första tre åren är ju fasaden inte särskilt rolig. Men nu blir det grönare och grönare. Där vill vi vara med och se hur man kan utveckla. Vi bygger också mycket med nya material som vi vill se hur de förändras och underhålls. Det är spännande att vara i processen och hela tiden lära nytt.

Vi var som första bilfria fastighet tidigt ute med ett lådcykelkoncept

Han vill arbeta innovativt. Ju mer information man lyckats samla in genom förvaltningen, desto bättre blir förutsättningarna för att utveckla något nytt nästa gång.

I detta projekt har man jobbat en del med delningsekonomi.

– Vi var som första bilfria fastighet tidigt ute med ett lådcykelkoncept.

Och när vi pratar koncept här handlar det inte bara om att kunna boka en lånehoj. Cord Siegel demonstrerar den automatiska dörröppnaren så att man kan rulla rakt in i fastigheten och vidare in i hissen.

– Det fanns bara en hissfirma som kunde leverera de lite bredare hissdörrar som vi behövde här.

Och via trapphallen i rå betong (för att klara slitage) kan man köra rakt in i lägenheten för att rulla fram till kylskåpet och lasta av.

Jag har någon ytterligare fråga om cyklarna. Men Cord Siegel är redan ute på balkongen.

– En del av vårt gröna koncept är också att man ska kunna semestra hemma på balkongen. Därför har vi byggt ett automatiskt bevattningssystem som gör att man alltid kommer till ett fint och grönskande rum där vi har förplanterat växter så att det alltid ska vara grönt.

Det finns så många detaljer i det här huset. Som att hyresgästerna enkelt kan koppla in sig på bevattningssystemet och inte behöva bekymra sig för sina tomatplantor i kruka.

Det är ett smart koncept som lätt skulle kunna upprepas i ytterligare ett par Ohboy-kopior. Men Cord Siegel vill alltså hellre omvandla det till innovation.

Cord Siegel ser sig själv som en utvecklare, som ständigt lär sig nytt. Mitten: Längst upp i huset finns en gemensam takterrass och orangeri i kontrasterande trä. Brian Nolen, som bor i en av hyreslägenheterna, sitter ofta och jobbar här. När han blir varse att det är husets arkitekt som tittar förbi passar han på att lovorda både konstruktion och husets anda. Foto: André de Loisted

Jag hoppas i förlängningen att vi får igen pengarna genom att våra hyresgäster identifierar sig med huset och tar hand om det

En av upptäckterna var att en effekt av mobilitetssatsningarna var att de boende även började gå i större utsträckning.

Således blev nästa projekt Iggy – promenadhuset i stadsdelen Sorgenfri.

Här finns på varje våningsplan ett set med gåstavar, en ”dramaten”-väska för shopping samt en hopvikbar cykel till utlån. Även här har man ett bevattningssystem – men för flanörer. På fasaderna finns dricksfontäner fria för alla som behöver släcka törsten.

Det låter som att det kan bli ganska stora merkostnader?

– Det är inte så mycket dyrare för oss, eftersom vi är så integrerade i processerna och gör allt själva. Vi behöver inte ta in extern hjälp, utan det är bara våra egna timkostnader som påverkas. Och de är alltid drygt 40 procent billigare än om vi ska anlita någon.

Men det är väl trots allt merkostnader som du inte får igen på hyran?

– Jodå, man kan förhandla sig till att få lite mer betalt för de ytorna. Hyresgästföreningen har insett mervärdet i det.

Riskdelning är också en viktig del. Utöver de 55 hyreslägenheterna finns 31 hotellrum på bottenplan. Även de designade för ett urbant liv utan bil, varje rum har utgång mot gatan där lånecykeln kan låsas upp med kod.

– Hotellet drivs som ett separat bolag.

Cord Siegel menar att det är viktigt att även ta med den ekonomiska hållbarhetsaspekten. Målet är inte att företaget ska växa i storlek, utan i innovativt omfång.

Och då handlar det om att hitta de små smarta lösningarna. I en av bolagets fastigheter finns ett gästrum som de boende kan hyra riktigt billigt. Det går ihop tack vara att man lyckats utnyttja en yta som på grund av dagsljuskrav inte kunnat användas som vanlig bostad.

– Och det blir billigt eftersom hyresgästerna städar själva. Så det har blivit både lönsamt och populärt. Men jag tror också att man måste tänka långsiktigt. Just nu är hyresmarknaden bra, men det kan ju ändras. Då är det den som har den bästa fastigheten som får uthyrt. Jag hoppas också i förlängningen att vi får igen pengarna genom att våra hyresgäster identifierar sig med huset och tar hand om det, säger Cord Siegel.

Vi bygger in funktioner så att man ska kunna leva helt utan bil

Trots inspiration från punken räds han inte att utveckla den kapitalistiska drömmen för sitt fastighetsägande.

– Vi bygger ju in funktioner så att man ska kunna leva helt utan bil. Normalt betalar en hyresgäst 4 000 kronor i månaden för sitt bilägande. Men vi kan skapa en produkt som är bättre än det bilindustrin producerar. Det vore en dröm att då kunna ta 3 000 kronor mer i hyra för det. Men det går ju inte med hyressättningssystemet, säger Cord Siegel.