Högre andrahandshyror – förutom i Stockholm

Har de lägre priserna på bostadsrätter i Stockholm även påverkat hyrorna vid andrahandsuthyrning? Under 2018 minskade hyrorna med 2 procent i huvudstaden, i övriga landet fortsatte de upp.



Uthyrningsplattformen Qasa har analyserat över 60 000 bostadsannonser under 2018 och tydligt är att bostadsbristen fortsätter att driva upp hyrorna för andrahandsboenden i de flesta av våra större städer. Mest i Linköping och Jönköping där hyrorna gått upp med runt 10 procent jämfört med året innan. Men i Stockholm har faktiskt denna marknadshyra backat. Snitthyran var under året 11 987 kronor per månad, ner med två procent. För en enrummare låg hyran på 9 770 per månad och en trerummare 14 832 kronor. Det är i de centrala delarna som Vasastan och Östermalm hyran dalat mest. I andra områden är trenden motsatt.

– I takt med att stadskärnan växer blir förorterna alltmer attraktiva. Det är en trend vi sett under en längre tid i Stockholm och som under 2018 blev som tydligast i Göteborg, säger Mattia Tosti på Qasa, som bland annat ligger bakom tjänsten Blocket Trygg Uthyrning.

– Hyresgäster har ju inte obegränsat djupa fickor och kommer i högre utsträckning söka sig till relativt billigare områden, tillägger han.