Läsarfråga:



I och med de nya reglerna för andrahandsuthyrning blir det svårare för oss i styrelsen att neka andrahandsuthyrning. Kan vi hantera det genom att skärpa stadgarna?



Svar:

De nya reglerna, som träder i kraft den 1 juli, innebär att en bostadsrättshavare som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand har möjlighet att göra det under en längre tid än vad som tidigare var tillåtet. De giltiga skälen för andrahandsupplåtelse är dock desamma, men hur länge uthyrningen har pågått får mindre betydelse med de nya reglerna.

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Det innebär, precis som du skriver, att styrelsens möjlighet att neka en andrahandsupplåtelse minskar. Däremot är det fortfarande viktigt att göra en noggrann bedömning i varje enskilt fall. Vissa skäl, exempelvis provsamboende, ger även fortsättningsvis bostadsrättshavaren rätt att hyra ut i högst ett år.

Det korta svaret på din fråga är nej. Föreningen kan inte uppdatera stadgarna för att på så sätt skärpa reglerna för andrahandsuthyrning. Bostadsrättslagen är tvingande när det gäller bland annat regelverket för andrahandsuthyrning och inneboendeförhållanden, och det är inte möjligt att göra avsteg från dessa bestämmelser. En uppdatering av stadgarna måste därför vara förenlig med bostadsrättslagen.

Det kan dock vara en bra idé att i samband med en stadgeöversyn förtydliga avgränsningen mellan andrahandsuthyrning och inneboende, om stadgarna innehåller upplysningar om detta.

Enligt de nya reglerna utgör det en tillståndspliktig andrahandsupplåtelse om en bostadsrättshavare upplåter en bostadsrättslägenhet som han eller hon inte använder som permanentbostad eller annars i beaktansvärd utsträckning. I praktiken innebär det att om bostadsrättshavaren inte själv bor i lägenheten eller bara använder den i mycket begränsad omfattning, räknas upplåtelsen normalt som en andrahandsuthyrning och kräver styrelsens tillstånd.

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