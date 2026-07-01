Den gröna vågen är bruten. (Om en sådan verkligen existerat – studerar man faktiska flyttmönster noggrant är det snarare närkommuner och mellanstora städer som vuxit under de senaste åren, snarare än glesbygd.) Enligt en undersökning som Fastighetsbyrån låtit analysföretaget Verian genomföra svarar nu 22 procent av svenska folket i åldern 18–84 år att de helst vill bo i någon av de tre storstäderna – Stockholm, Göteborg eller Malmö – nästa gång de byter boende. Det är en ökning från 15 procent 2024 och 21 procent 2025.

Landsbygden, som toppade listan 2024 med 19 procent, har nu halkat ner till tredje plats med 18 procent. Mellanstor stad hamnar på andra plats med 20 procent.

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– Under pandemin hade vi en tydlig grön våg med fler som ville flytta ut på landet och bo större. Den trenden höll i sig i några år men nu ser vi att pendeln svängt tillbaka på allvar, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.

Undersökningen visar också att en klar majoritet av svenska folket trivs på sin nuvarande ort. Mer än nio av tio svarar att de trivs ganska bra eller mycket bra. Allra nöjdast är Malmöbor – 75 procent svarar att de trivs mycket bra – men den grupp som sticker ut mest i hela landet är de äldsta. Bland personer i åldern 65–84 år uppger hela 80 procent att de trivs mycket bra på sin ort.

– Det är glädjande att så många trivs bra på sin ort och speciellt att äldre har hittat rätt. I den gruppen ser vi dock att boendet inte alltid är anpassat efter behoven, till exempel många ensamstående som bor i en stor villa. För dem behöver vi bygga fler attraktiva boendealternativ i närområdet – som många vill bo kvar i – för att få igång flyttkedjor, säger Ulrica Hedman.

Bland dem som planerar att flytta inom de närmaste två åren är byte av område eller ort den vanligaste drivkraften, angiven av 40 procent. Att bo större kommer tätt efter med 38 procent. Totalt uppger 29 procent av de tillfrågade att de skulle vilja flytta inom två år.

Undersökningen genomfördes av Verian på uppdrag av Fastighetsbyrån och bygger på 1 013 intervjuer. Datainsamlingen skedde i Sifopanelen under perioden 31 mars–9 april 2026.