Fastighetsägarna ifrågasätter Solörs senaste prishöjning

Energibolaget Solör Bioenergi har aviserat en prishöjning om 15 procent från årsskiftet. Nu får de kritik av Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna har jämfört fjärrvärmeproducenter utifrån deras leveransvolym och räknat ut ett benchmarkpris baserat på det genomsnittliga priset från den fjärdedel bolag i respektive kategori som tillhandahåller det lägsta priset.

Solörs pris i Mölnlycke ligger redan i år 23 procent högre än detta pris, trots att såväl produktionsförhållanden som volymer är fullt jämförbara med andra energibolags. Med den aviserade prisökningen kommer skillnaden att öka ytterligare.

Enligt den senaste Nils Holgersson-undersökningen höjde bolaget, som har fjärrvärmemonopol i området, höjde också priserna i Härryda med 20,8 procent för 2024 och 19,8 procent för 2023. På tre år har därmed priserna ökat med dryga 66 procent.

Solör anger att prisutvecklingen på biobränslen är orsaken till prisutvecklingen på fjärrvärme. Utifrån den data som Energimyndigheten har gjort tillgänglig konstaterar Fastighetsägarna att den allmänna prisutvecklingen på biobränslen har planat ut och att bränslepriserna inte ligger på en nivå som motsvarar Solörs prisökning.

– Solör har inte på ett trovärdigt sätt motiverat varför just fjärrvärmekunderna i Härryda ska betala så mycket högre priser. Jag menar att Solör missbrukar sin monopolställning för att maximera sin vinst, kommenterar Anders G Johansson.

Fastighetstidningen skrev tidigare i veckan om att Solör chockhöjer det rörliga priset på fjärrvärme i Falköping med 40,4 procent under sommarhalvåret och 24,1 procent under vinterhalvåret. Då svarade Solör via mail att ”Fjärrvärmebolag i vår del av världen vill ofta köpa bränsle i stort sett samtidigt. Vinterhalvåret, från oktober till mars, är den period då kunderna efterfrågar värme som mest. När alla vill köpa bränsle samtidigt, stiger som sagt priset, eftersom det inte finns oändligt med bränsle på marknaden.”

Även denna gång vill bolaget hellre kommunicera via mail, och skriver bland annat att bränslet, som för Solörs del i huvudsak består av flis, är den enskilt största kostnadsposten för ett fjärrvärmebolag. Efter Rysslands invasion har priserna successivt stigit till det tredubbla priset, därav de kraftiga höjningarna:

”Det innebar att Solör, liksom alla fjärrvärmebolag, inför 2023 tvingades höja fjärrvärmepriset för kunderna mer än vanligt. Trots det var prishöjningarna inte tillnärmelsevis lika höga som kostnadsökningarna. Under 2023 höjde Solör fjärrvärmepriset med i genomsnitt 13 procent, vilket alltså ska jämföras med att kostnaden för inköp av flis ökade med närmare 300 procent. Inte heller under 2024 höjde Solör fjärrvärmepriset lika mycket som bränslekostnaderna ökade.”

Fastighetsägarna räknar nu med att allt fler fastighetsägare kommer att överväga att gå över till eller komplettera med andra, elbaserade alternativ för sin uppvärmning.

Med sin prissättning sparkar bolag som Solör undan benen för sin egen verksamhet, menar Anders G Johansson. Och ur ett samhällsperspektiv är det en olycklig utveckling.

– Elen behövs ju i omställningen av industrin och transportsektorn. Fjärrvärme är ett utmärkt och klimatvänligt sätt att värma bostäder på. Men det förutsätter att priset är rimligt och hållbart, säger Anders G Johansson.