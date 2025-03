Vanskött förening ska tvångsförvaltas

Hyresnämnden har beslutat att bostadsrättsföreningen Femman i Rosengård i Malmö ska tvångsförvaltas. Detta efter en lång period av vanskötsel av styrelsen.

Fastighetsbolaget Trianon tar nu över verksamheten, och styrelsen för föreningen Femman, med 67 lägenheter i Rosengård, blir av med kontrollen med omedelbar verkan.

Tidigare har tvångsförvaltning bara gällt hyresvärdar, men för första gången har nu ett sådant beslut fattats angående en bostadsrättsförening. Anledningen är att det finns ett antal hyreslägenheter i föreningen.

Femman, även kallad ”Kinesiska muren” har sedan 2018 präglats av vanskötsel. Bland annat har styrelsen varken betalat räkningar eller vitesförelägganden.

Vidare har man inte skött underhållet, vilket har lett till att värme- och varmvatten stängts av, hissarna inte fått användas, och att tvättstugorna inte fungerat. Likaså har man haft problem med mögelangrepp och ventilation.

Ärendet har drivits av Malmö stad och ansökan om tvångsförvaltningen skickades in av miljönämnden.

Till Dagens Nyheter säger Sofia Hedén (S), kommunalråd med ansvar för miljö- och service., att hon är ”oerhört glad över att vi äntligen är här, vi har kämpat i många år för att hjälpa de boende i föreningen”.

Nu blir det Trianon som tar över skötseln av fastigheten under de kommande tre åren. Deras uppgift är att hantera det som vilken förening som helst, ta in pengar via hyror och avgifter och komma tillrätta med missförhållanden i huset, enligt Sofia Hedén.

– Vi tar oss an detta och kavlar upp ärmarna, vi kommer göra detta så bra som möjligt. I dag kommer vi att åka ut i fastigheten och informera alla boende, säger Olof Andersson, vd på Trianon, till Svt.