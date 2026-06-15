Produktivitetskommissionen pekade tydligt ut hur en fungerande bostadsmarknad är avgörande för övrig tillväxt i samhället. Och från både näringslivet och det offentliga hörs ständiga larm om hur bostadsbrist också innebär kompetensbrist. Så här ser Susanne Spector, chefsekonom på Danske Bank och expert inom arbetsmarknad, på situationen.

Hur stark är kopplingen mellan ökad tillväxt och bostäder?

[ Annons ]

– Det är inte alls säkert att bostäder är den viktigaste frågan för att öka produktiviteten i hela landet. Arbetskraftsbristen är ofta större i delar av Sverige där det samtidigt finns gott om bostäder. Det tyder på att människor i stor utsträckning ändå hamnar där de vill bo. Men i storstadsområden är kopplingen tydlig.

Vad kan man göra för att vård- och polispersonal med normala inkomster ska ha råd med en ny bostad?

– Tydligt är att man måste öka utbudet i många städer och orter, och få ner kostnaderna för byggandet. Processer och regler driver upp kostnaderna, vilket gör det svårt att räkna hem projekt i områden där befolkningen knappt ökar. Då måste man göra det mer attraktivt att bygga.

Varken subventioner eller bidrag tror jag långsiktigt fungerar

Är subventioner till byggandet en framkomlig väg?

– Nej, varken subventioner eller bidrag tror jag långsiktigt fungerar. Att ge mer pengar till hushållen har vi testat och det är inte rätt väg framåt. För att öka på utbudssidan krävs andra åtgärder som gör det lättare och mer attraktivt att bygga.

Vad kan regeringen göra – det enskilt viktigaste?

– Det finns nog inte en enskild reform som löser allt. Men att hitta en borgfred och få till en blocköverskridande överenskommelse med regler som kan hålla över tid – det kanske är det enskilt viktigaste.