I artikeln pekar de ut Solör som ett bolag som sticker ut i negativ bemärkelse. Räntekostnaderna överstiger till och med bränslekostnaderna, skuldsättningen har vuxit kraftigt och bolaget har samtidigt gjort betydande utdelningar. Det är skuldsättningen – inte bränslet – som driver prisutvecklingen, slår de fast. ”Kunderna betalar därmed inte bara för värmen, utan för finansieringen av Solörs ambition om att växa och köpa upp fler fjärrvärmenät”, skriver de på DI Debatt.

Debattörerna lyfter också ägarfrågan. Solör ägs till cirka 40 procent av Polhem Infra, som i sin tur ägs av AP-fonderna. Svenska pensionspengar är därmed exponerade mot en affärsmodell där hög belåning förs över på kunderna – och AP-fonderna bär ett ägaransvar för hur modellen påverkar fjärrvärmepriserna, menar Holgersson och Holmestig.

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Fjärrvärme är en lokal monopolmarknad där kunderna saknar reella alternativ, påminner de. På sikt riskerar det att skapa en negativ spiral där kunder lämnar, volymer minskar och priserna höjs ytterligare för dem som är kvar.

Debattörerna kräver att regeringen omedelbart inför Energimarknadsinspektionens föreslagna tvistelösningsfunktion, som ska kunna pröva både avtalsvillkor och prisets skälighet.