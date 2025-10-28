Det var i juli i år som Titania påbörjade bygget av 414 bostäder, garage samt lokaler för centrumverksamhet. Området ligger nära Huddinge centrum och stationen.

När spaden sattes i marken var finansieringen först egna medel. Nu är det klart att bolaget får ett byggnadskreditiv från Bostadskreditfonden med en löptid på cirka 30 månader och med en räntemarginal på Stibor 90 + 4,90 procent. Bostadskreditfonden, som vi tidigare skrivit om startade sin verksamhet 2024 sedan man fått avtal med Boverket om att erhålla myndighetens statliga kreditgarantier.

Bostadskreditfonden erbjuder vanligtvis lån upp till 1,5 miljard och under vissa förutsättningar kan de gå över den nivån.

– Bankerna erbjuder ofta lägre räntor, men då med en belåningsgrad på runt 65?procent av projektkostnaden. Vi kan erbjuda upp till 85?procent av totalkostnaden, inklusive finansiella kostnader. Vår ambition är att kunna erbjuda de belåningsgrader som krävs för att utvecklare ska kunna genomföra projekt på platser där behovet av nya bostäder är som störst, säger Jennie Boström, Marketing Manager hos Bostadskreditfonden.

Lånet från Bostadskreditfonden till Titania ska täcka 80 procent av projektets totalkostnad inklusive finansiella kostnader.

– Vi är tacksamma över förtroendet från Bostadskreditfonden och Boverket i att möjliggöra detta spännande projekt. De goda lånevillkoren talar för sig själva och är en konsekvens av att det är ett noggrant planerat projekt i gott läge med en betryggande prognosticerad vinstmarginal säger Einar Janson, vd på Titania i en kommentar.

Varför valde då Titania att samarbeta med Bostadskreditfonden?

– Vi har över en längre tid varit i kontakt med Bostadskreditfonden avseende vår portfölj. Just Huddinge passade både oss och fonden som ett bra första projekt med tanke på projektets attraktivitet och storlek. Fonden är en snabbfotad aktör som kan komma upp till bra LTC-nivåer (lånens andel av totalkostnaden) med bra villkor, säger Fredrik Wisborn, transaktionschef på Titania.

Ger de bättre villkor än banken? Har ni inte fått finansiering andra vägar?

– Vi har haft mycket intresse på projektet från långivare där vi har kunnat välja bland flera. Storbankerna, vad vi upplever, är inte riktigt uppe i samma nivåer kring LTC ännu likt aktörer som Bostadskreditfonden.

Titania anser inte att lånekostnaden är hög och räknar med en direktavkastning en bra bit över 6 procent för detta projekt. Vad hyran för lägenheterna landar på blir först klart närmre färdigställandet 2028.

– Jämförelsevis så har vi 2 980kr/kvm i normhyra i vårt senaste färdigställda projekt i Rågsved och om Huddinge Station hade varit färdigställt idag hade vi förväntat oss minst samma hyra som i Rågsved. Så all eventuell hyresuppgång fram tills projektet är klart i början av 2028 är bara en bonus, säger Fredrik Wisborn.

