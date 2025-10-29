Samma dag som den kraftiga orkanen Melissa drar fram över de karibiska öarna kommer Svensk Försäkring med en sammanställning över naturskador i Sverige under 2024, och även en genomgång av försäkringsskador kopplade till regn, översvämningar och stormar från 2014 till 2024.

Under hela tioårsperioden har det inträffat sammanlagt omkring 162 800 naturorsakade försäkringsskador, med ett totalt skadebelopp på närmare 10 miljarder kronor. Och tydligt är att huvuddelen är orsakat av skyfall och översvämningar.

Under 2024 var det intensiva skyfallen i juli som ledde till omfattande översvämningsskador i Jönköpings län, särskilt i Jönköping och Habo kommun. Det är på dessa platser som de största skadebeloppen betalats ut av totalt 1,1 miljarder för året.

Den i särklass dyraste händelsen var 2021 då ett kraftigt skyfall över Gävleborgs län orsakade många kostsamma skador. Slutnotan för försäkringbolagen det året var 3,1 miljarder kronor.

– En tydlig trend de senaste fem år är att vi ser allt fler skador kopplade till regnmängder, säger Staffan Moberg, expert på klimatfrågor hos Svensk Försäkring.

Är det ett resultat av klimatförändringarna?

– Så kan det vara, men en tioårsperiod är en alltför kort period för att kunna dra några långtgående slutsatser om eventuella trender om klimatförändringarnas effekter.

Även om statistiken pekar ut vissa områden som särskilt drabbade, som Gävle och Västra Götaland, menar Staffan Moberg att det inte går att dra slutsatser av det.

– Stormar och skyfall kan uppstå vart som helst i landet. Den geografiska spridningen av natur- och väderrelaterade skador medför att ingen kommun längre kan slippa undan. Om vi inte satsar mer på förebyggande åtgärder idag, riskerar vi att de framtida kostnaderna skjuter i höjden. Det är dags att fastighetsägare, kommuner och staten agerar för att mildra de framtida skadornas omfattning, säger Staffan Moberg.

Han anser att ansvaret bör delas mellan kommuner och fastighetsägare, som till exempel att ordna med backventiler i avloppssystemen. Baktrycksskador står för cirka 60 procent av alla de skador på fastigheter som uppstår vid kraftiga regn.

– Vid nyproduktion måste byggherrarna se till att alla ingångar till hus har bra höjdsättning och hinder som gör att vattnet leds andra vägar än i fastigheten, säger Staffan Moberg.

Ser man till typ av försäkring är det privata villa- hem- och fritidsförsäkringar som tagit de största kostnaderna, särskilt när det gäller översvämningar och vattenskador. Företags- och fastighetsförsäkringar drabbas hårdare av bränder.

Det ska påpekas att naturskador står för en rätt liten del av försäkringsbolagens totala skademängd som 2024 var cirka 80 miljarder kronor.

