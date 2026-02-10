Regeringen går nu vidare med förslaget om ett nationellt bostadsrättsregister, som ska underlätta hantering av bostadsrätter i Sverige. I propositionen som överlämnades till riksdagen den 10 februari föreslås att Lantmäteriet får i uppdrag att upprätta registret, som ska innehålla uppgifter om bostadsrättshavare, föreningar och pantsättningar.
Regeringen har gjort en del ändringar av mer eller mindre lagteknisk natur efter synpunkter från Lagrådet.
Syftet med registret är att säkra hanteringen av panter, förbättra konsumentskyddet och stärka bostads- och kreditmarknadens funktion. Registret ska också vara ett steg mot att modernisera och effektivisera hanteringen av landets bostadsrätter.
– Ett bostadsrättsregister kommer att öka rättssäkerheten, stärka konsumentskyddet och bidra till en mer transparent bostads- och kreditmarknad. På sikt kan det förenkla vardagen för både privatpersoner, myndigheter och aktörer på marknaden, säger Dennis Lindén på Lantmäteriet.
Registret planeras att införas successivt och förväntas vara fullt operativt omkring år 2030. Lagändringarna som krävs för att etablera registret beräknas träda i kraft den 1 januari 2027. Syftet är att öka rättssäkerheten och transparensen på bostads- och kreditmarknaden samt förbättra konsumentskyddet.