Regeringen har gjort en del ändringar av mer eller mindre lagteknisk natur efter synpunkter från Lagrådet.

[ Annons ]

Syftet med registret är att säkra hanteringen av panter, förbättra konsumentskyddet och stärka bostads- och kreditmarknadens funktion. Registret ska också vara ett steg mot att modernisera och effektivisera hanteringen av landets bostadsrätter.