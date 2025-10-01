Ärendet som först hamnade hos Hyres- och arrendenämnden i Malmö rörde en 70-årig kvinna som är hyresgäst hos MKB. Värden sade upp hennes kontrakt efter att polis i ett tillslag hittade en väska med handgranater, automatvapen och ammunition i kvinnans lägenhet. Även narkotika påträffades, bland annat amfetamin som låg i en fruktlåda i kylskåpet.

Kvinnan hävdade i förhör att hon inte kände till att narkotikan, vapnen eller handgranaterna förvarades lägenheten och att hon är ”förd bakom ljuset” av sin son som själv inte bor i lägenheten.

Men hyresnämnden, med hänvisning till en skärpning av lagen, ansåg att kvinnan hade ansvar för att lägenheten inte brukades som central för brottslighet och man godkände MKB:s vräkning.

Domen överklagades av kvinnan, men till ingen nytta. Hovrätten gör i sin dom samma bedömning som tingsrätten: Hyresgästen åsidosatte sina förpliktelser i så pass allvarlig grad att hyresavtalet inte ska förlängas. Kvinnan brast i sitt tillsynsansvar när hon lät sonen förvara saker hos henne, inkluderat en väska innehållandes skjutvapen, handgranater och narkotika, skriver man i domen.

MKB uttalar sig inte om det enskilda ärendet, men säger till Fastighetstidningen att man ser det som positivt att hovrättens beslut stärker fastighetsägarnas arbete mot kriminalitet i bestånden.