Produktivitetskommissionen pekade tydligt ut hur en fungerande bostadsmarknad är avgörande för övrig tillväxt i samhället. Och från både näringslivet och det offentliga hörs ständiga larm om hur bostadsbrist också innebär kompetensbrist. Så här ser Tobias Lövström, tillförordnad HR-chef i polisregion Stockholm, på situationen och vad som behöver lösas.

Det finns för få poliser i Stockholm. Hur stort problem är bristen på bostäder?

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– Sedan 2015 har polisregion Stockholm i princip stått still – vi har haft ungefär en procents tillväxt i antal poliser. Resten av Sverige har vuxit med 15–20 procent. Stockholm har visserligen flest poliser totalt, men relativt sett ligger vi flera hundra poliser back jämfört med övriga landet.

– Bostadsbristen är en viktig faktor, men inte den enda. Det handlar också om kostnadsbild – det är dyrt att bo i Stockholm

– och om konkurrens med andra arbetsgivare. Det faktum att vi är färre än vi borde vara gör att arbetssituationen för våra poliser är tuff.

Vilka lösningar ser du?

– Vi arbetar på flera fronter. Till exempel med Bostadshjälpen som är ett konkret verktyg för att underlätta inflyttning för poliser. Vi samarbetar med ett femtiotal fastighetsägare för att matcha poliser som vill jobba i Stockholm. Det handlar inte om en förmedlingsverksamhet från vår sida, utan om att koppla ihop den enskilde polisen med rätt fastighetsägare.

Vi är medvetna om att lönegapet mot den övriga arbetsmarknaden i Stockholm ändå är stort

– Vi har också ett stockholmstillägg som gör att poliser här tjänar mer än kollegor i resten av landet. Men vi är medvetna om att lönegapet mot den övriga arbetsmarknaden i Stockholm ändå är stort.

– Jag vill också lyfta detta som ett bredare samhällsengagemang. De fastighetsägare som väljer att samarbeta med oss gör en insats – och de får troligen tillbaka i form av trygghet och lugn i sina fastigheter. Det är ett bra exempel på hur offentlig sektor och privata aktörer kan lösa samhällsproblem tillsammans.

Kommer frågor om svårigheter att rekrytera poliser att lyftas i valet?

– Det tror jag absolut. Polisfrågor brukar hamna högt upp på agendan i valrörelsen, och det finns en tydlig politisk ambition att Sverige ska ha betydligt fler poliser. Det är något som säkert kommer leda till många diskussioner.