Ärendet hos Hyres- och arrendenämnden i Malmö rörde en 70-årig kvinna som är hyresgäst hos MKB. Värden sade upp hennes kontrakt efter att polis i ett tillslag hittade en väska med handgranater, automatvapen och ammunition i kvinnans lägenhet. Även narkotika påträffades, bland annat amfetamin som låg i en fruktlåda i kylskåpet.

Kvinnan hävdade i förhör att hon inte kände till att narkotikan, vapnen eller handgranaterna förvarades lägenheten och att hon är ”förd bakom ljuset” av sin son som själv inte bor i lägenheten.

Händelsen ledde inte till något åtal mot kvinnan, men MKB ansåg att det var skäl för vräkning och den bedömningen gör även hyresnämnden i ett beslut i maj i år.

Avgörande för hyresnämndens bedömning är lagändringen som explicit talar om att hyresgästen har ett ansvar för att lägenheten inte ska fungera som ett hjälpmedel eller en förutsättning för brottslighet på olika sätt. Lagen sträcker även ut ansvaret till att kontraktsinnehavare kan bli av med sin bostad om de som är folkbokförda gör sig skyldiga till brott i närområdet.

Det faktum att kvinnan själv inte dömts för brott, och nekar till att hon känt till vapnen och narkotikan, anser hyresnämnden med den nya lagen i ryggen inte har någon betydelse: ”Hon kan i detta fall, när det gäller allvarlig brottslighet och därmed brott med ett högt straffvärde, inte ursäkta sig med att hon saknat kännedom om att någon annan förvarat narkotika eller vapen i lä-genheten”, skriver man.

Även innan lagändringen hade fastighetsägare möjlighet att säga upp hyreskontrakt om det förelåg risk för omgivningen, till exempel att en kriminell person hanterar vapen och sprängämnen. Hyresnämnden i Malmö påpekar att det var en stor latent fara för andra hyresgäster att två halvautomatiska pistoler, en automatkarbin, ett vapen benämnt automatiskt kulsprutegevär med magasin och ammunition samt fem skarpa handgranater, fanns i lägenheten. I den äldre lagtexten fanns dock ett tillägg om att lägenheten endast kan förverkas om den helt eller till väsentlig del använts till brottslig verksamhet. Det innebar att domstolarna i många ärenden inte godtog en vräkning. Den skrivningen är nu borttagen. Läs om förändringen här

Kvinnan har överklagat hyresnämndens beslut till Svea hovrätt och skriver i inlagan att hon under 46 år i Sverige aldrig fått ett klagomål från grannar eller hyresvärd och ”att någonstans måste man ta hänsyn till människorna, det lidande som uppstår”.

Hovrättens utslag blir prejudicerande effekt eftersom hyresärenden inte behandlas i Högsta domstolen.