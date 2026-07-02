Stena Fastigheter får rätt att införa individuell mätning och debitering (IMD) för vatten mot en hyresgästs vilja. Det slår Svea hovrätt fast i ett beslut som är det första i sitt slag. Beslutet meddelades den 30 juni 2026 och gäller en hyresgäst på Marklandsgatan i Göteborg som vägrade godta att Stena Fastigheter införde IMD för varm- och kallvatten i hans lägenhet.

Hyresnämnden i Göteborg hade tidigare gett hyresvärden rätt, och hovrätten fastställer nu det beslutet. Eftersom det inte kan överklagas är det slutligt.

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Hovrätten slår fast att trepartsrekommendationen för IMD-vatten, framtagen gemensamt av Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta, är relevant för bedömningen av om en villkorsändring är skälig och att den bör väga tungt. Den beräkningsmodell Stena tillämpat följer rekommendationen, och hovrätten finner att villkorsändringen inte kan anses oskälig mot hyresgästen. Hyresgästens argument om att kostnaderna riskerar att öka och att han ensam tvingas bära risken för framtida VA-taxehöjningar avfärdas.

Beslutet bekräftar att Stena Fastigheter arbetar enligt trepartsmodellen på ett skäligt sätt, anser Per Limdal, Fastighetschef på Stena Fastigheter Göteborg.

– Hovrättens beslut bekräftar att vårt sätt att införa IMD är skäligt och ligger i linje med de rekommendationer som parterna på marknaden tagit fram. Det innebär att vi, och andra fastighetsägare, nu hoppas kunna komma överens med Hyresgästföreningen i lokala förhandlingar och införa IMD enligt vår plan, säger han.

Beslutet kommer i ett läge där IMD för vatten blivit en av de het konfliktfråga på hyresmarknaden. Flera stora fastighetsägare har fattat principbeslut om att rulla ut IMD i hela beståndet. Samtidigt har Hyresgästföreningen dragit sig ur förhandlingar med Stena om ytterligare lägenheter i Nacka och krävt att vattendebitering ska avskaffas för hyresgäster i äldre fastigheter.

I Hem & Hyra har en artikelserie skildrat hur trångbodda familjer fått kraftigt höjda boendekostnader sedan IMD infördes. Den kritiken tillbakavisar Stena Fastigheter.

– Vår utgångspunkt är att IMD ger tydliga incitament att spara vatten eftersom kostnaden kopplas till den mängd vatten man faktiskt använder, i stället för att alla betalar lika mycket oavsett förbrukning. Vi kombinerar det med en sänkt grundhyra som motsvarar en normalförbrukning, en gemensamt framtagen modell med Hyresgästföreningen och en tydlig introduktionsperiod där hushållen får tid att ställa om, säger Per Limdal

Han menar att Stena Fastigheter följer utfallet i sina områden noga och ser en minskning av vattenförbrukningen mellan 10–15 procent där IMD är infört.

– Både hyresnämnden och Svea hovrätt har bedömt att det är skäligt att införa IMD-vatten enligt trepartsrekommendationen, även när hyresgästen och Hyresgästföreningen haft invändningar, säger Per Limdal.

Både hyresnämnden och Svea hovrätt har bedömt att det är skäligt att införa IMD enligt trepartsrekommendationen, även när hyresgästen och Hyresgästföreningen haft invändningar.