I Fastighetstidningens valenkät framstår trygghetsfrågan som en av de viktigaste frågorna. Samtidigt skiljer sig partiernas syn på hur tryggheten bäst kan stärkas. Bland förslagen finns allt från trygghetsvärdar och sociala insatsgrupper till fler poliser och hårdare straff.

I Göteborg testar man nu ett nytt grepp för att öka tryggheten och samtidigt förbättra situationen för socialt utsatta personer. Som en del av satsningen har staden skapat en ny plats i stadsdelen Majorna, där människor i social utsatthet, ofta med beroendeproblematik, får vistas.

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– Att flytta människor från plats till plats leder sällan till långsiktiga lösningar. Problemen flyttas ofta bara vidare. Vi vill i stället skapa en plats där människor kan vistas utan att ständigt bli bortkörda och där de kan få en mer dräglig tillvaro, säger Alexandre Miron, utvecklingsledare på socialförvaltningen på Göteborgs Stad, som menar att det är ett mer humant sätt att arbeta.



Den nya platsen har bland annat utrustats med sittplatser, planteringar, väderskydd och tillfälliga toaletter. Det finns även möjlighet att få socialt stöd på plats.

– Socialförvaltningen är ofta där flera gånger i veckan. Stödet är förstås frivilligt, men ibland öppnas ett fönster där det finns möjlighet att motivera någon att göra en förändring.

Initiativet är dock inte helt nytt. Göteborgs Stad har tidigare testat liknande lösningar, men då på mer avskilda platser – något som enligt Alexandre Miron snarare har ökat otryggheten.

– Den här målgruppen är extremt utsatt för olika typer av våldsbrott. När man har valt mer avskilda platser har man i praktiken lämnat människor åt sitt öde, och då har det snabbt blivit stökigt, säger han.

När staden nu testar en mer publik placering i Majorna har reaktionerna från de boende i området varit blandade, medger Alexandre Miron.

– Vissa tycker att det är ett jättebra initiativ, medan andra menar att det upplevs otryggt. Det är svårt att möta allas behov, och det viktiga är att vi hela tiden för en dialog med de boende, svarar på frågor och finns tillgängliga.

Samtidigt är staden till för alla, betonar han, och framhåller att platsen har valts utifrån flera strategiska överväganden.

– Det här är en plats som redan tidigare har använts av den här målgruppen. Boende i området behöver heller inte passera platsen, utan kan välja andra vägar. Samtidigt är platsen synlig, vilket är avgörande.