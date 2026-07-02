Som fastighetsägare beställer du arkitekttjänster för att lösa problem, inte för att få ritningar. Ändå är det ritningarna du förhandlar om i timmar, leveranser, format. Men när en rendering tar minuter i stället för dagar blir det nödvändigt att svara på frågan som branschen länge skjutit framför sig: vad är det egentligen vi tar betalt för?

För fem år sedan fanns AI inte på kartan på vårt arkitektkontor. Det är egentligen de senaste två åren som vi på vår arkitektstudio på allvar har börjat testa, och med full kraft implementera olika AI-verktyg. Det har gått fort. Det står allt tydligare att AI kommer att bli en integrerad del av arkitektens vardag. För branschen handlar det därför mindre om att stå emot förändringen och mer om att förstå hur den kan användas för att skapa större värde.

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Det märkliga är att tekniken går så snabbt framåt att den slår undan vårt gamla sätt att fatta beslut. Förr utvärderade vi ny programvara i långa, grundliga processer, ställde alternativ mot varandra och jämförde pris och effektivitet. Den tiden finns inte längre. Nu kan ett verktyg vi använde för ett år sedan vara utfasat och ersatt, helt enkelt för att något bättre dök upp. Den höga hastigheten i utvecklingen kräver en pragmatisk hållning. Funkar det, så byter vi.

Kommer man in som junior utan någon erfarenhet av AI hamnar man ganska långt ner i prioriteringen

Skiftet syns också i rekryteringen. För något år sedan var de få som ens lyfte kunskapen i sina CV men numera anger sökande vilka AI-verktyg de behärskar och på vilken nivå, precis som man tidigare räknade upp de klassiska programmen. Kommer man in som junior utan någon erfarenhet av AI hamnar man ganska långt ner i prioriteringen. På bara ett par år har AI gått från något spännande att testa till en ren självklarhet.

När AI väl blivit en central del av verksamheten är det lätt att dra fel slutsats om vad det egentligen betyder. Många, både i och utanför arkitektbranschen, landar i att teknikens stora bidrag är att leveranserna kan tas fram enormt mycket snabbare och billigare. Att en bild på ett rum eller en fastighet bara är några rader prompt bort, och att jobbet i stort är gjort när bilden är framme. Underförstått att arkitektur är just det, att producera ritningar, bilder och presentationer. Men där tänker vi fel. Vi skapar inte främst värde genom ritningar, presentationer, renderingar och texter. Det viktigaste är de strategiska och kreativa lösningar vi tar fram åt kunden. Leveransen är bara ett sätt att uttrycka det värdet.

Och det är just i framställningen som AI gör störst skillnad, åtminstone hittills. Det kan givetvis hjälpa oss att spara tid och minska kostnaderna, men de riktigt stora värdena skapas där vi ännu inte har sett tekniken ersätta oss. Det sitter fortfarande i människorna.

Den största risken just nu är inte att AI tar arkitektens jobb. Det är att budgetpressen gör att man kapar på fel saker

Det får konsekvenser för hur arkitektur prissätts. Vår timdebitering är densamma som förut, men den totala budgeten krymper när vi gör samma jobb snabbare. I praktiken är det sällan den som utför arbetet som tjänar på effektiviseringen. Det är kunden, som får samma leverans till lägre kostnad. För fastighetsbranschen är det i grunden goda nyheter, eftersom en effektivare arkitektkår sänker trösklarna för att utveckla och förädla. Men slutsatsen för oss som ritar blir den omvända mot vad många tror. Vi måste ta mer betalt för tänkandet, den strategiska och kreativa delen, just därför att själva produktionen blir så billig. Differentieringen i branschen kommer att öka. De som är strategiska och kreativa och faktiskt gör kunden bättre förblir hett eftertraktade, medan de som säljer ritningar per timme får det tufft.

Den största risken just nu är inte att AI tar arkitektens jobb. Det är att budgetpressen gör att man kapar på fel saker. Man tror sig ha sparat tjugo procent på arvodet, men inser efteråt att man fått en produkt som är 50 procent så bra. God arkitektur kräver tid att testa, iterera och utveckla den bästa lösningen.

Domedagsprofeterna säger att AI ska ta över arkitektens jobb. Det lät likadant när CAD ersatte handritningen. Och det är klart att det innebar enorma förändringar, men det innebar inte undergång. Arkitektur handlar egentligen inte om att göra ritningar. Ritningen är ett medel för att beskriva den effekt vi vill uppnå, en del av leveransen, men inte kärnan. Branschen behöver flytta sitt fokus och fråga sig vad det egentligen är vi åstadkommer.

AI kommer utan tvekan att vara en mycket stor del av morgondagens arkitektjobb. Men det avgörande sitter fortfarande i människorna, och där är vår uppgift tydlig. Omfamna tekniken, och lägg desto mer kraft på det som faktiskt skapar värde.

Marco Checchi, founding partner, inredningsarkitekt Studio Stockholm Arkitektur