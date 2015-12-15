Det kan lika väl avslöjas direkt. Evidens analys av i vilka miljöer bostadsbyggandet har förutsättningar att återhämta sig först rymmer inga stora överraskningar. Den nuvarande krisen har drabbat hushåll i de lägre inkomstskikten hårt. Hushållens betalningsvilja har fallit samtidigt som både bygg- och finansieringskostnader ökat. Om man som bostadsinvesterare vill få ihop kalkylen är det inte där man först ska sätta spaden i marken.

Enligt Evidens analys så kan enbart spridningen i den genomsnittliga inkomstnivån i kommunerna i Stockholms län förklara mer än 60 procent av skillnaden i ökad bostadsefterfrågan, mätt som prisutveckling, under perioden 2023 till inledningen av 2025.

– Tillsammans med en beräkningskonsult har vi tagit fram olika former av typhus som vi kan flytta runt till olika platser i modellen och där ta fram olika scenarier för avkastningskrav och liknande. Vi kan också se hur villkoren för byggkalkylen gradvis förändras över tid. Vi kan se att gapet mellan kostnader och intäkter kommer att börja minska, åtminstone i de centralare delarna, runt 2026, 2027, berättar Rikard Berg von Linde på Evidens.

Om man är en större investerare kan det finnas en poäng i att vara på flera olika typer av marknader

Tanken är alltså att verktyget ska ge investerare och fastighetsutvecklare ett underlag för att veta var man bör lägga resurserna när det väl börjar vända på marknaden.

– Men om man är en större investerare kan det finnas en poäng i att vara på flera olika typer av marknader. Även om Stockholm kan te sig homogent är det tydligt hur vissa platser kan vinna mark lite oväntat.

På många platser är markvärdet, eller så kallade byggrättsvärdet, negativt efter prisfall och stigande kostnader. I de svagaste områdena menar Rikard Berg von Linde att det lär vara långt kvar innan realinkomstökningar kompenserar minskad efterfrågan.

Om man byter från ett strikt investerar-, till ett mer samhälleligt perspektiv, går analysverktyget också att använda. Det blir tydligt att eftersatta områden, med kanske störst behov av byggande, kommer att få vänta om kalkylerna ska gå ihop förutsatt att inga ytterligare smörjmedel tillkommer.

– Affären går inte ihop helt enkelt. Vill samhället ändå satsa på byggande kommer det att krävas någon form av ingripande, säger Rikard Berg von Linde.

Om man klarar att tillföra bostäder i utsatta områden är det tydligt att det är ett sätt att byta riktning

Lösningen sitter inte Rikard Berg von Linde på. Men han konstaterar att dagens utsatta områden riskerar att halka efter ännu mer om man inte utvecklar dem.

– Å andra sidan. Om man klarar att tillföra bostäder i utsatta områden är det tydligt att det är ett sätt att byta riktning. Enda sättet att hålla kvar de hushåll det börjar gå bättre för är att bygga bostäder så att de har möjlighet att göra en lokal bostadskarriär.

I Evidens verktyg blir det alltså svårt att få ihop kalkylen på det hus man placerar i ett svagt område. Men tittar man lite längre framåt kommer just det huset förbättra framtida kalkyler rejält.