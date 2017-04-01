Länsstyrelsen i Stockholm har upphävt stadens beslut om att införa miljözon klass 3 i city. Skälet är att kommunens utredning inte ger stöd för att nyttan av miljözonen väger upp de samhällsekonomiska konsekvenserna i området.

Zonen planerades i ett område inramat av Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen, 20 kvarter i centrala Stockholm. Ambitionen var att göra det till världens första miljözon med totalförbud mot renodlade bensin- och dieselbilar. Bara el-, bränslecells- och gasfordon med utsläppsklass Euro 6 skulle ha tillåtits, och för tunga fordon även laddhybrider i samma klass.

Beslutet fattades av det dåvarande rödgröna styret i Stockholm och skulle ha trätt i kraft den 31 december 2024. Planerna stoppades redan då när flera aktörer, däribland företagare i det berörda området och oppositionspartier i staden överklagade till länsstyrelsen. Under handläggningen granskades zonen även av EU-kommissionen, som undersökte om förbudet bröt mot den fria rörligheten inom unionen.

Länsstyrelsen har nu gjort en samlad avvägning mellan luftkvalitet och fordonstrafik i området, och de samhällsekonomiska konsekvenserna av zonen. Slutsatsen blev att kommunen inte haft tillräckliga skäl att införa miljözon 3 i det aktuella området.

”Länsstyrelsen i Stockholm upphäver beslutet om Miljözon klass 3. Prestigeprojektet har nu stoppats, och jag är stolt över att tagit fighten in i mål för ett levande city.” skriver oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) på sociala medier.

Beslutet kan överklagas till Transportstyrelsen.