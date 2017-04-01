När Fastighetstidningen når Mikael Ahlborn, förvaltningschef på Victoriahem, är han mitt uppe i förberedelserna inför morgondagens Victoriahemdag – en årlig satsning där Victoriahem arrangerar trivselaktiviteter för hyresgäster i sina bostadsområden runt om i landet.

– Det anordnas allt från korvgrillning till fiskedammar och ponnyridning för barn. Våra medarbetare kommer också vara ute i områdena för att måla, städa och göra andra förbättringar.

Till ett av Victoriahems områden, Rosengård i Malmö, där Victoriahem äger majoriteten av bostäderna, hoppas man att de flesta hyresgäster ska ta sig ut under dagen.

– Det brukar vara en väldigt populär dag. De flesta uppskattar tillfället att lära känna sina grannar. Förutom att det är en rolig dag och att vi får chansen att träffa våra hyresgäster, bidrar det också till minskad anonymitet, att fler känner sig trygga och till en ökad lojalitet till området, säger Mikael Ahlborn.

För Victoriahem är morgondagen en del av bolagets långsiktiga satsning för att öka tryggheten i områdena. Därför bjuder man också in representanter från näringslivet och politiken.

– Vi hoppas kunna skapa broar mellan olika samhällssektorer. Det är genom dialog och fler lokala samarbeten som vi kan åstadkomma ett ännu större engagemang och gemenskap.

Samtidigt är det just nu tuffa tider för många, med höjda hyror och ett allmänt pressat ekonomiskt läge – går det att skapa gemenskap och stolthet i tider som dessa?

– Jag tror att det är minst lika viktigt, om inte viktigare, att försöka skapa gemenskap då. Trygghet och samhörighet blir ofta viktigare i svårare tider. Här kan lokala aktiviteter, mötesplatser och nätverk minska känslan av att det är tufft.

Jobbar ni på andra sätt för att stötta hyresgästerna i svårare tider?

– Vi har flera satsningar inom vårt sociala arbete. En av de större är vårt miljövårdsprogram, där vi varje år anställer hyresgäster som hjälper till att sköta bostadsområdena och fastigheterna. En stor del av dem går sedan vidare till annat arbete eller studier.

Victoriahemdagen arrangeras den 20 maj och hålls i år för första gången samtidigt i samtliga av Victoriahems bostadsområden.