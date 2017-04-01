I årets Bostadsmarknadsenkät från Boverket anger 17 av 38 högskolekommuner att det råder balans på studentmostadsmarknaden. Det är dubbelt så många som 2025, då åtta kommuner rapporterade balans.

Både antalet kommuner som anger underskott och överskott minskar.

– Marknaden har förändrats sedan pandemin och det är betydligt lättare idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Men även om det är en generell lättnad över hela landet, så är det fortfarande ett underskott på några av våra större studieorter, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Flera faktorer samverkar bakom den mer balanserade marknaden, däribland ett ökat byggande av studentbostäder, förändrade studentbeteenden och anpassade uthyrningsstrategier hos bostadsföretagen.

Trots det lever bilden av en omfattande bostadsbrist kvar, något som riskerar att avskräcka blivande studenter eller driva dem mot osäkra andrahandsboenden.

– Oron för att få en bostad kopplat till studierna är fortsatt stor och förstärks gärna av medierapporteringen, vilket i vissa fall gör den större än vad den behöver vara. Det är viktigt att vi fortsätter att beskriva utvecklingen nyanserat och visar att situationen varierar stort över året och runt om i landet, säger Stina Olén.