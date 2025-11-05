Efter gårdagens borgmästarval i New York står det nu klart att förhandsfavoriten, demokraten Zohran Mamdani, blir stadens nya borgmästare. Och likt Nederländernas nyligen avslutade parlamentsval är det bostadsfrågan som är i fokus.



Särskilt uppmärksammat har Zohran Mamdanis löfte om att frysa hyrorna för de som bor i hyresreglerade bostäder blivit. Under månader av intensiv kampanj har han lovat att ingen hyresgäst i ett reglerat hus ska se sin hyra höjas under de kommande fyra åren – ett direkt svar på de stigande levnadskostnaderna.

Att löftet fått så stor genomslagskraft är kanske inte förvånande, med tanke på att New York i grunden är en stad präglad av hyresrätter. Enligt stadens senaste Housing and Vacancy-undersökning består omkring 62 procent av bostadsbeståndet av hyresrätter, varav drygt 40 procent är hyresreglerade på något sätt.

Samtidigt har Zohran Mamdanis löfte mötts av kritik. Flera experter varnar för att en flerårig hyresfrys kan leda till underhållsbrister och påverka bostadsmarknaden negativt, bland annat genom minskad nybyggnation och krympande investeringar.



Wall Streets aktieanalytiker har även påpekat att det kan slå hårt mot stadens fastighetsägare som redan i dag brottas med ökade kostnader, och där de tillåtna hyreshöjningarna inte täcker kostnadsutvecklingen, enligt Reuters. För att en eventuell hyresfrys ska kunna fungera fullt ut framhåller branschföreträdare att staden behöver kombinera den med stödpaket för mindre fastighetsägare.

Många ställer sig också frågan om det ens är möjligt att stoppa eventuella framtida hyreshöjningar. De pekar på de juridiska hinder som nu står i vägen för Zohran Mamdani.

Som City Journal konstaterar har borgmästaren i New York ingen direkt makt att höja eller sänka hyror. Den makten ligger i stället hos stadens oberoende hyresnämnd, Rent Guidelines Board (RGB), som tillsätts enligt lagen om hyresstabilisering. Styrelsen består av nio medlemmar, alla utsedda av borgmästaren, men deras beslut styrs av lagen – inte av borgmästarens vallöften. RGB ska årligen granska om de reglerade hyrorna bör justeras, baserat på faktorer som fastighetsskatt, vatten- och avloppsavgifter, drifts- och underhållskostnader, vakansgrad, levnadskostnadsindex och annan tillgänglig data.



Huruvida Zohran Mamdani kommer kunna leva upp till sitt löfte, och vilka konsekvenser det i så fall får för New Yorks bostadsmarknad, råder alltså fortsatt osäkerhet kring. Däremot står det klart att bostadsfrågan återigen har seglat upp som en viktig valfråga.